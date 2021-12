Prefeitura de Belém lançará concurso para instalação de Parque Urbano na bacia do Una

A Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) e o Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB) lançarão um concurso público nacional voltado à criação de projetos de instalação do Parque Urbano Igarapé São Joaquim na bacia do Una, em Belém.



Destinado a arquitetos e urbanistas, o concurso tem por meta a requalificação urbana, ambiental e paisagística da área do entorno do igarapé, bem como a criação do Parque Igarapé São Joaquim, que terá área de 6,48 hectares e 4,6km de extensão.



O edital (Nº 001/2021-Sesan/PMB-IAB) do concurso será lançado nas plataformas digitais às 19h do dia 12 de janeiro. O vencedor do concurso será conhecido em 16 de Março e a exposição virtual dos trabalhos começa a partir de 19 de março de 2022.

Interessados poderão obter mais informações pelo site www.concursoparquedoigarape.com.br, que será ativado no dia do lançamento do edital.