Prefeitura de Belém investe R$ 166 milhões em calçadas e ciclofaixas na avenida Augusto Montenegro

A avenida Augusto Montenegro, uma das principais avenidas de Belém, vai receber a execução de um grande projeto de urbanização no trecho que vai do terminal Mangueirão até o terminal Maracacuera, no distrito de Icoaraci, próximo ao Hospital Regional Dr. Abelardo Santos. O anúncio foi feito na manhã desta segunda-feira (21), pelo prefeito Edmilson Rodrigues, por meio do Twitter.

Segundo o gestor municipal, dentre as novidades, haverá investimento para uma faixa com mais de 20 quilômetros para circulação exclusiva de ciclistas e também o plantio de mais vegetais. O trecho também deve contar com um novo pavimento.

"Iremos realizar um grande projeto de urbanização para uma nova Avenida Augusto Montenegro, entre o terminal Mangueirão e o terminal Maracacuera, com drenagem, pavimentação, ciclofaixa nos 26 km de ida e volta, passeio público, plantio de árvores, entre outras melhorias", adiantou o prefeito.

O aviso de licitação, publicado no dia 7 de fevereiro, pela Secretaria Municipal de Coordenação Geral do Planejamento e Gestão (Segep), objetiva encontrar uma empresa para a execução dos serviços de pavimentação, drenagem e urbanização na área.

"A licitação está em processo e, dia 17 de março, será feita a abertura da concorrência para escolha da melhor proposta, cujo valor estimado da obra é de R$166 milhões", detalhou o prefeito Edmilson Rodrigues.

A Segep explicou que está responsável apenas pelo processo licitatório. A vova Augusto Montenegro é um projeto da Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb), que deve divulgar mais detalhes sobre a reestruturação em breve.