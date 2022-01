Prefeitura de Belém inicia cursos a mulheres em vulnerabilidade social de Icoaraci

A Prefeitura de Belém, por meio do Banco do Povo, inicia em Icoaraci os cursos de qualificação profissional do programa “Donas de Si”, nesta segunda-feira, 31. O programa é voltado a mulheres em condição de vulnerabilidade social e visa incentivar a autonomia financeira. Entre o público-alvo do programa estão as beneficiárias do programa de transferência de renda “Bora Belém”, as moradoras do distrito que foram vítimas de violência e também as mães de alunos da Escola Liceu de Artes e Ofícios Mestre Raimundo Cardoso, do bairro do Paracuri.

Foram disponibilizadas 40 vagas para o curso de panificação artesanal e 40 vagas para o curso de processamento de frutas e produção de doces, ambos com jornada de 40 horas-aula e turmas de manhã e à tarde.

A aula inaugural das turmas da manhã será realizada pela coordenadora-geral do Banco do Povo de Belém, Georgina Galvão, acompanhada da diretora-geral da Secretaria Municipal de Educação (Semec), Araceli Lemos, e da agente distrital de Icoaraci, Ellana Silva. E, à tarde, por Georgina, Ellana e um representante da Fundação Papa João XXIII.

As aulas de panificação acontecerão no Liceu, enquanto o curso de doces será ministrado numa carreta refrigerada do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), que ficará estacionada na Paróquia São João Batista e Nossa Senhora das Graças, próximo ao Liceu. As instrutoras dos cursos são do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar). Ao final, as concluintes receberão certificados com validade nacional.

Empreendedorismo

“O Donas de Si gera a possibilidade das pessoas beneficiadas começarem a produzir no dia seguinte à realização dos cursos para obterem renda. O nosso papel é apoiar a independência financeira, especialmente o empreendedorismo individual ou coletivo. Depois dos cursos, oferecemos oficinas e palestras de precificação de produtos e administração do negócio”, explica Georgina.

“Em breve, também vamos oferecer o crédito solidário (microcrédito), com prioridade para as alunas dos cursos do banco, para que elas possam iniciar o próprio negócio”, antecipa a coordenadora do Banco.

As alunas já foram selecionadas por meio do Centro de Referência em Assistência Social (Cras) de Icoaraci, da direção do Liceu, da Coordenadoria da Mulher da prefeitura (Combel) e da 3a Vara Criminal de Icoaraci.

O Donas de Si já beneficiou 160 mulheres nos bairros do Tapanã, Bengui e Jurunas. Em fevereiro, mais 80 vagas serão ofertadas em Outeiro.