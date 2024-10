Prefeitura de Belém inaugura imagem iluminada da Virgem de Nazaré com 33 metros

Uma imagem gigante de Nossa Senhora de Nazaré medindo 33 metros em formato tridimensional (3D) foi inaugurada na noite desta quinta-feira (10/10), no Portal da Amazônia, no bairro do Jurunas, em Belém. A instalação foi ligada com a presença do prefeito da capital, Edmilson Rodrigues, e do secretário de Urbanismo da cidade, Lélio Costa.

“O Círio é uma das maiores festas religiosas do planeta. É uma honra poder participar das homenagens à Nossa Senhora de Nazaré, e por isso todos os anos a Prefeitura procura inovar na iluminação decorativa da cidade, desde a Basílica e da Praça Santuário até as principais vias por onde passam as romarias, para lembrar a todos que é Círio outra vez. Assim como também é uma honra inaugurar aqui, no Portal da Amazônia, essa imagem que, certamente, vai emocionar e renovar a fé do nosso povo”, declarou o prefeito.

A instalação tem 33m de altura por 11,60m de largura. Neste ano, a imagem em 3D foi colocada no Portal da Amazônia em função das obras na avenida Visconde de Souza Franco, no Reduto. O Portal também recebeu iluminação especial este ano.

"Estamos entregando ao povo esta grande obra de engenharia luminotécnica, para emocionar e valorizar a fé do nosso povo, mas o Círio é uma força cultural de todos, até quem não é católico se sente homenageado também com essa imagem", destacou Edmilson.

A iniciativa faz parte da iluminação decorativa do Círio de Nazaré na cidade. Outras três imagens em 3D foram instaladas em pontos diversos da capital: na Praça Santuário, em Nazaré (com 3m x 5m), na orla de Icoaraci, distrito de Belém (10m x 6m) e na rotatória do Aeroporto Internacional de Belém, em Val-de Cans (10m x 6m). A cidade recebeu também 6.754 enfeites de LED colocados nas árvores e nos braços de postes de iluminação pública no percurso do Círio.

Além do Círio, a iluminação especial vai embelezar a cidade também nas festas de Natal e Ano Novo e segue até o aniversário de 409 anos de Belém, em 12 de janeiro de 2025.