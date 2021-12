Prefeitura de Belém faz alterações na linha Marambaia - Castanheira

A Prefeitura de Belém determinou a alteração da linha 209 – Marambaia- Castanheira, transferindo o seu ponto terminal para o Terminal Mangueirão . Com isso, a partir de segunda-feira, 3 de janeiro, a linha passa a se chamar Terminal Mangueirão-Marambaia (Castanheira), tendo um novo itinerário:

Sentido Mangueirão - Marambaia: Terminal BRT Mangueirão (integração física); Avenida Augusto Montenegro; Rua WE 02; Rua Maravalho Belo; Rua da Marinha; conversão à esquerda após Passagem Jericó; Rua G; Rua A; Rua D; Viela Coronel Artur; Avenida Rodolfo Chermont; Rua da Marinha; Avenida Santarém; Rua Cafezal; Avenida Paragominas; Rua da Mata; Avenida Rodolfo Chermont; Avenida Tavares Bastos.

Sentido Marambaia- Mangueirão: Avenida Almirante Barroso; Estação BRT Tavares Bastos (integração temporal); Avenida Almirante Barroso; Rodovia BR-316; Retorno BR-316 (Rua Joaquim Lopes Bastos); Shopping Castanheira (Condomínio Next Office), Rodovia BR-316; Avenida Augusto Montenegro; Estação BRT Marambaia (integração temporal); Avenida Augusto Montenegro; Estação BRT Marinha (integração temporal); Avenida Augusto Montenegro; Estação BRT Centenário (integração temporal); Avenida Augusto Montenegro; Terminal BRT Mangueirão.

As viagens da linha iniciarão todos os dias a partir de 6 horas da manhã, com término previsto para as 23 horas. Durante a semana serão feitas 40 viagens, no sábado, 33 viagens e no domingo, 20 viagens.

A decisão, executada pela Superintendência de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), levou em consideração a necessidade de ampliar a oferta de transporte aos usuários que utilizam o terminal do Mangueirão com desejo de viagem para a área da Marambaia. A linha foi criada e implantada na segunda fase do programa Integra Belém, ocorrida no dia 27 de novembro deste ano.