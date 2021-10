Prefeitura de Belém encerra Outubro Rosa com um dia de programação voltada às mulheres

O encerramento do Outubro Rosa, cuja abertura oficial ocorreu no último dia 4, será marcado por uma grande iniciativa social nesta quarta-feira (27), com um dia dedicado às mulheres, que terão acesso a serviços de saúde, ações de economia criativa, apresentação cultural e debates sobre a questão da mulher. Com informações da Agência Belém.

A promoção é da Prefeitura de Belém, que mobilizou diversos órgãos municipais, em parceria com a Faculdade Estácio FAP. Todos os serviços serão gratuitos, das 9h às 20h, na Estácio FAP, na rua Municipalidade, no bairro do Reduto. O ato principal da Ação Mulher será a adesão da faculdade ao programa SOS Manas.

“Para nós, que temos compromisso com a Responsabilidade Social e acreditamos no potencial empreendedor das mulheres, a parceria reforça nosso pacote de ações em prol da comunidade. Nossas lideranças de departamento na faculdade são 100% femininas. Por isso, esta parceria é tão importante para nós”, destaca Elaine Gonçalves, diretora-geral da Estácio FAP.

SOS MANAS

A ação SOS Manas foi lançada pela Prefeitura de Belém, por meio da Coordenadoria Municipal de Belém (Combel), em 26 de agosto, como parte do Programa Municipal de Atenção Integral à Mulher "É Das Manas”.

O SOS Manas é inspirado na campanha nacional "Sinal Vermelho" e é uma das principais políticas municipais no enfrentamento e combate à violência doméstica, familiar e psicológica que as mulheres sofrem.

O SOS Manas transforma estabelecimentos comerciais em pontos de denúncia de violência contra a mulher. A vítima, ao chegar ao ponto comercial, mostrará a palma da mão com um "X" vermelho, para sinalizar ao funcionário que está em situação de perigo.

Mas o pedido de socorro também pode ser feito verbalmente com as expressões "SOS" ou "SOS Manas". Ao ver o pedido o funcionário, de forma cautelosa, aciona as autoridades competentes.

A programação da Ação Mulher tem como realizadores os seguintes órgãos: Coordenadoria Antirracista (Coant), Coordenadoria da Mulher de Belém (Combel), Coordenadoria de Comunicação Social (Comus), Banco do Povo de Belém, por meio do Donas de Si, Guarda Municipal e secretarias municipais de Saúde (Sesma), Finanças (Sefin) e Administração (Semad).

PROGRAMAÇÃO

Das 9h às 12h, o trailer Saúde da Mulher, da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), estará fazendo testes rápido de sífilis, HIV e hepatites B e C e consultas de enfermagem.

Além de preventivo de Câncer do Colo do Útero (PPCU) e encaminhamento para mamografia (conforme a idade) e distribuição de preservativos.

Também pela manhã, das 10h às 10h30, a Guarda Municipal fará uma demonstração de defesa pessoal.

A programação continua à tarde, a partir das 14h, com a Feirinha de Economia Criativa, reunindo os coletivos Mulheres Pretas, Donas de Si e Das Manas.

A partir das 18h, será divulgada a campanha de conscientização sobre pobreza menstrual, com arrecadação de absorventes.

E, às 18h20, será feita exibição do vídeo “Meu Fuá Tem Poder”, seguida de debate e roda de conversa sobre a saúde da mulher negra.