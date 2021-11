Prefeitura de Belém encerra campanha de multivacinação neste sábado (6)

Até as 17h deste sábado (6), é possível ir até um dos quase 60 postos de vacinação que estão funcionando na capital paraense dentro da Campanha de Multivacinação de Belém, que está em seu último dia. Alguns postos de vacinação contra covid-19 estão sendo usados como pontos para aplicação das 18 vacinas disponíveis.

O vice-prefeito de Belém, Edilson Moura, e o secretário de saúde do município, Maurício Bezerra, estiveram no Mangueirinho nesta manhã para acompanhar o Dia D da vacinação. Os dois fizeram um balanço positivo da campanha e ressaltaram que, mesmo com o fim da ação, as vacinas ainda ficam disponíveis nos postos de saúde, de segunda a sexta-feira.

O principal objetivo é fazer a atualização da carteira vacinal de crianças e adolescentes de zero a 15 anos. A Prefeitura lembra que é importante que os pais e responsáveis levem a caderneta para atualizar as vacinas da criança ou adolescente.

Confira as vacinas disponíveis na campanha:

- Para crianças de até sete anos: BCG, hepatite B, penta, pólio (inativada e oral), rotavírus, pneumocócica 10-valente, meningocócica C, febre amarela, tríplice viral, tetra viral, DTP, hepatite A e varicela

- Para crianças a partir dos 7 anos: hepatite B, febre amarela, tríplice viral, difteria e tétano, meningocócica ACWY, HPV quadrivalente, varicela e dTpa.

Confira os pontos de vacinação:

USF Panorama XXI

UMS Bengui II

USF Paraíso Verde

USF Souza

UBS Castanheira

UMS Providência

UMS Águas Lindas

UMS Curió

UMS Cabanagem

UMS Tavares Bastos

UMS Marambaia

USF Radional II

UBS Portal da Amazônia

USF Terra Firme

UMS Terra Firme

UMS Jurunas

UMS Guamá

USF Parque Verde

UMS Sideral

UMS Pratinha

UMS Satélite

UMS Tapanã

UMS Telégrafo

UMS Fátima

USF Barreiro I

USF Barreiro II

USF Canal do Galo II

USF Canal Pirajá

UMS Paraíso dos Pássaros

UMS Vila da Barca

UMS Sacramenta

USF Fidélis

UMS Cotijuba

UMS Maguari

USF Aeroporto

USF Carananduba

USF Furo da Marinhas

USF Sucurijuquara

UMS Maracajá

USF Fama

USF Tenoné II

UMS Icoaraci

UMS Cremação

UMS Condor

UBS Combu

USF Eduardo Angelin

USF Parque Guajará

USF Quinta dos Paricás

Funbosque (Outeiro)

Escola Alfredo Chaves (Icoaraci)

Escola Brigadeiro Fontenelle (Terra Firme)

Uepa CCBS

Universidade Federal do Pará (UFPA)

Fibra

Unifamaz

Faculdade Cosmopolita

Universidade da Amazônia (Unama)

Mangueirinho