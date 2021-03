Tendas para atendimento a casos leves de covid-19 começam a funcionar no sábado

No próximo sábado (13), a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), disponibilizará cinco de 16 pequenas Policlínicas em Belém, capital paraense. Elas estarão anexas às Unidades de Pronto Atendimento (Upas) da Sacramenta, Marambaia, Jurunas, Terra Firme e Icoaraci. A previsão é que todas 16 estejam montadas até o final deste mês de março. Elas servem para o atendimento à população em casos de sintomas leves e moderados tendentes a leves da covid-19. Além de ajudar a evitar a transmissão do vírus aos pacientes que têm outras doenças.

As pequenas Policlínicas são tendas fechadas e refrigeradas. Elas estarão anexas às cinco Upas e a oito Unidades Básicas de Saúde (UBS), sendo uma em cada Distrito Administrativo da capital paraense: Icoaraci, Mosqueiro e Outeiro. Além de uma no Complexo do Ver-o-Peso, no Comércio, e uma na Igreja de São Raimundo, no bairro do Umarizal.

“Essas 16 pequenas Policlínicas são tendas fechadas e refrigeradas para atendimento de casos mais leves de sinais da covid-19, como leve febre, dor na cabeça, falta de paladar, de apetite e de olfato, moleza no corpo, dor na garganta e no olho. Vamos avaliar, testar e orientar o tratamento, se possível, em casa. Elas vão nos ajudar também a não misturar os pacientes suspeitos com os que têm outras doenças, para evitar a possibilidade de transmissão do vírus”, explica o médico Maurício Bezerra, secretário de Saúde de Belém.

Ainda segundo ele, a previsão é que todas 16 estejam montadas até o final deste mês. “Então, até sábado (13), vamos ter cinco das 16 tendas já funcionando nas Upas da Sacramenta, Marambaia, Jurunas, Terra Firme e Icoaraci. Ao longo da semana que vem, vamos ampliando. Até 31 de março, teremos toda essa cadeia montada”, afirma Bezerra.

No último dia 9, nossa equipe de reportagem esteve em uma das tendas que estava sendo montada na área de estacionamento, bem ao lado da UPA da Sacramenta. A pequena Policlínica já estava com 80% da montagem de sua estrutura pronta.

Lá, havia três homens trabalhando na montagem do espaço, que tem 10 metros de largura e 10 metros de comprimento, tendo uma sala de atendimento e 12 salas para consultórios.

Segundo informação de um dos trabalhadores, a estrutura da tenda da UPA da Sacramenta começou a ser montada no dia 4 de março. Ele disse que seria concluída até o próximo sábado (13).

Programa Bora tratar em Casa vai acompanhar diariamente os pacientes

Além das 16 pequenas Policlínicas, ainda segundo o secretário, a Prefeitura de Belém está montando 14 equipes do programa “Bora tratar em Casa”, para a realização de atendimento domiciliar desses pacientes. “Pelo programa vamos acompanhar essas pessoas de casos leves e moderados tendentes a leves diariamente em casa com equipe médica ou presencialmente ou por telefone ou por teleconferência”, detalha Bezerra.

Com essa estratégia, a Prefeitura de Belém tenta diminuir as sobrecargas dos hospitais, das cinco Upas e dos dois Prontos-Socorros, no Guamá e Umarizal, existentes na cidade e voltados para pacientes de maior gravidade.

“Com as pequenas Policlínicas e com o ‘Bora tratar em Casa’, poderemos preservar os leitos das Urgências, das Upas e dos Prontos Socorros para atender aos usuários de maior gravidade e, principalmente, os leitos hospitalares para os pacientes mais graves, que têm insuficiência respiratória grave, que podem precisar de intubação, de ventilação assistida, de cuidados de terapia intensiva”, ressalta o titular da Sesma.

Onde buscar atendimento em casos de sintomas graves à covid-19?

O secretário municipal de Saúde, Maurício Bezerra, esclarece ainda que a falta de ar e a insuficiência respiratória são considerados como os principais sintomas graves para a covid-19. Nesses casos, a pessoa deve procurar uma unidade de urgência.

“Quando o pulmão começa a ficar mais comprometido, a pessoa passa a sentir muita dificuldade respiratória, falta de ar. Aí tem que ir, imediatamente, para uma Unidade de Urgência, como Upas, Prontos Socorros ou a Policlínica do governo do Estado. Nesses espaços, ela é avaliada e, imediatamente, regulada/encaminhada para um leito hospitalar pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Sempre estas são as portas de entradas para o Sistema de Atendimento da Covid-19”, esclarece Maurício Bezerra.