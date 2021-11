Prefeitura de Belém assina portaria dedicada à criação de políticas públicas em prol da saúde da população negra

A Prefeitura de Belém assinou na manhã nesta sexta-feira (19) a Portaria nº 1.449/ 2021, que cria um grupo de trabalho dedicado a elaborar políticas públicas voltadas à saúde da população negra. A solenidade ocorreu na Unidade Municipal de Saúde (UMS) do Satélite, no Coqueiro, e fez parte da programação "Novembro da Consciência Negra", promovida pela Prefeitura de Belém em alusão ao mês dedicado aos debates e luta em prol da população negra.

Segundo Maurício Bezerra, secretário municipal de Saúde e assinante do documento, o grupo de trabalho vai discutir demandas da população negra não apenas na área da saúde, mas também em fatores que se refletem no segmento, como saneamento básico, lazer e educação.

Para Elza Rodrigues, titular da Coordenadoria Antirracista de Belém (Coant), a portaria aprimora o atendimento da saúde pública. "Com essa portaria, vamos enfim discutir, de maneira específica, políticas públicas voltadas à saúde dessas pessoas. Fugimos um pouco do discurso da universalização da saúde, porque somos pessoas diversas, com constituições físicas diferentes. As especificidades precisam ser trabalhadas dentro do sistema público de saúde”, afirmou.

Além da assinatura, o evento contou ainda com apresentações culturais, oficinas de tranças e turbantes, apresentação do grupo de danças regionais Ponto de Cultura Magia da Toada e a mesa-redonda "A população negra na sociedade, um olhar a partir da atenção básica de saúde", que discutiu temas como cotas raciais e as doenças mais comuns entre a população negra, como a anemia falciforme, o diabetes e a hipertensão. À tarde, os debates continuaram, desta vez discutindo plantas medicinais, a Lei Maria da Penha, o feminicídio e a violência contra a mulher negra.