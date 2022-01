Prefeitura de Belém anuncia construção de 'Cabaninhas' multiuso

A Prefeitura de Belém anunciou um projeto para a criação, ainda este ano, de espaços multiuso para a cidade. Voltados para apresentações artísticas, culturais e serviços para a comunidade os espaços, inicialmente chamados de "Cabaninhas", devem ser construídos um em cada distrito da capital.

O objetivo do projeto é estar presente em diversos bairros, aproximando as pessoas, fomentando o turismo, a economia e a diversidade do povo belenense. O projeto, pensado pelo prefeito Edmilson Rodrigues e o arquiteto José Raiol, está sendo desenvolvido pela equipe de projetos especiais da Prefeitura de Belém.

Esses espaços foram uma demanda da setorial de cultura do Fórum Permanente de Participação Cidadã Tá Selado. A Redação Integrada de O Liberal pediu mais detalhes sobre o projeto e aguarda retorno da PMB.