Belém inicia mutirão de limpeza nos distritos

Belém e distritos receberam ontem (17) um mutirão de limpeza realizado pela Prefeitura Municipal, que levou às ruas uma série de medidas para higienização do município. Limpeza de bueiros, retirada de lixo em locais irregulares, além de bate-papo sobre educação ambiental fizeram parte das ações, que integram o Programa Belém Bem Cuidada, da Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan). A programação segue ao longo do fia de hoje.

Três distritos administrativos receberam a limpeza neste primeiro dia de ação: Guamá (Dagua), Belém (Dabel) e Mosqueiro (Damos), com serviços de capinação, raspagem, roçagem, caiação de postes e meio fio. Hoje, na segunda fase do projeto, estão incluídos os distritos da Sacramenta (Dasac), Bengui (Daben), Entroncamento (Daent), Icoaraci (Daico) e Outeiro (Daout). Limpeza no sistema de microdrenagem nas vias também será realizada nas vidas dos distritos.

Segundo o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, a iniciativa de limpeza urbana visa amenizar os impactos causados pelo lixo à medida em que novos projetos estão em fase de licitação. “Em poucos meses, nós vamos ter um novo sistema completo e moderno de coleta e tratamentos de resíduos sólidos e reciclagem e contrato de compras de contêineres. Enquanto não conclui o processo licitatório, nós estamos fazendo essa ação”, afirmou.

Para Ely Teixeira Pascoal, 71, a ação de limpeza na cidade é essencial para enaltecer a beleza de Belém. "Essa beleza é prejudicada pelo excesso de sujeira nas vias públicas. Eu acho muito importante ter essa ação e espero que isso contribua para uma mudança da situação", comenta.

Além das ações de limpeza nos distritos, a Prefeitura de Belém promove oficinas para conscientizar a população, intensificação da coleta de lixo domiciliar, retirada de lixo programada em alguns pontos da cidade e instalação de postos de coleta seletiva.

O prefeito ainda pontuou sobre o engajamento dos moradores locais para zelar com a limpeza das ruas por meio da coleta seletiva. “É necessário que as pessoas separem o seu lixo antes da coleta para que as cooperativas possam pegar o reciclável e faturar. E assim gerar renda e trabalho para essas famílias”, destacou.

Serviço

A coleta programada de entulhos podem ser solicitadas via mensagem por meio do Zap Entulho. WhatsApp: (91) 98499-0059.

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão do coordenador do Núcleo de Atualidades, João Thiago Dias)