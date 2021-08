Repescagem deve iniciar após repasses de vacinas pelo Ministério da Saúde, diz Sesma

A Prefeitura de Belém aguarda o repasse de novas doses pelo Ministério da Saúde, para iniciar calendário de repescagem contra a Covid-19. Desde o início da vacinação no município a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) já recebeu mais de 3 mil e-mails, que estão sendo analisados, para a criação desses calendários. A vacinação atende alguns critérios. De acordo com a Secretaria essas pessoas serão vacinadas com as doses residuais, que retornam para a Sesma, após um dia de vacinação. Em média são apenas 30 doses por dia. No estoque não há doses suficientes, por isso dependem do envio pelo Ministério da Saúde.

A Redação Integrada de O Liberal perguntou à Secretaria sobre como irá funcionar esse calendário e quais são os cirtérios de vacinação. Em nota, a Sespa respondeu que: "o município precisa receber do Ministério da Saúde uma quantidade de doses suficientes para abrir o calendário de repescagem e chamar esse passivo de pessoas que ainda não foram vacinadas. Por conta desta situação, ainda sem previsão para a abertura desse calendário". Mas adianta que o calendário ocorrerá "em alternância com outros grupos, dependendo da chegada de doses", informa.

Para quem perdeu a sua data de vacinação, precisará se atentar aos critérios para esse cadastro, pois a Secretaria ressalta que: " o cadastro prévio é para situações bem específicas - pessoas que estavam doentes no período da vacinação, pessoas que por força de trabalho não estavam na cidade no período da vacinação, as prioridades PCDs, comorbidades, mulheres grávidas", diz a segunda parte da nota. "Até porque, neste caso, a pessoa vai precisar justificar e apresentar um documento que comprove o porquê de ter perdido a vacinação, além dos documentos pessoais", complementa.

Para compor o cadastro é necessário enviar um email ao vacinabelem@sesma.pmb.pa.gov.br com justificando a razão da ausência no dia de vacinação, além de RG, CPF, Comprovante de Residência e a carteira de vacinação (caso seja a segunda dose).