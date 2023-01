Prefeitura de Belém adia início do ano letivo para 1º de fevereiro; veja

O início do ano letivo na rede municipal de ensino foi adiado pela Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semec) e Fundação Escola Bosque (Funbosque). Previsto para começar nesta segunda-feira (23), agora o ano de estudos vai ser iniciado no dia 1° de fevereiro, a quarta-feira da semana seguinte.

Segundo a administração municipal de Belém, a decisão visa ao alinhamento do calendário letivo da rede municipal de ensino com as unidades conveniadas, como Organizações da Sociedade Civil (OSC's) e Organizações da Sociedade Civil de Interesse Pública (OSCIP's). Outro motivo é a efetivação da posse e lotação dos novos concursados.

A Prefeitura reitera, no entanto, que o adiamento não prejudicará o ano letivo.