Prefeitura de Belém abrirá mais quatro pontos de vacinação contra a covid nesta segunda (13)

A Prefeitura de Belém abrirá, a partir desta segunda-feira (13), mais quatro pontos de vacinação contra a covid-19. São eles: a Escola de Enfermagem da Universidade do Estado do Pará (Uepa), no Guamá; o Hospital Geral de Belém, no Umarizal; o Hospital de Aeronáutica, no Souza; e a Unifamaz, no Reduto. Eles passam a fazer parte dos locais onde a vacina estará disponível. Até o último dia 7, o percentual de 85,7% da população vacinável - isto é, a partir dos 12 anos de idade - havia tomado as duas doses na capital.

Nesta fase da campanha, que abrange 50 Unidades de Saúde do município, entre Unidades Básicas (UBS) e de Saúde da Família (USF), e outras dez salas de vacinação localizadas em pontos de parceiros, como shopping centers e faculdades -, a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), vacinou 80.244 pessoas, das quais 17.450 com a primeira dose, 43.002 com a segunda, e 19.792 com a dose de reforço.

Desde o início da campanha, em janeiro deste ano, 1.154.359 pessoas tomaram a primeira dose, o que representa 90,1% da população vacinável e 77% da população total da cidade. Já 1.096.727 receberam a segunda dose (85,7% do grupo que pode tomar a vacina e 73,1% do total de moradores). E 196.112 reforçaram o esquema vacinal com a dose de reforço, o que equivale a 96,6% das pessoas aptas a essa etapa e a 13% da população da capital.

Podem tomar a vacina contra a covid-19 todas as pessoas que ainda não receberam a primeira ou a segunda dose e quem tomou a segunda há, pelo menos, cinco meses, tempo necessário para poder receber a dose de reforço.

Para se vacinar é preciso apresentar RG, CPF e comprovante de residência. Em caso de segunda ou terceira dose, deve ser apresentado também o cartão de vacinação de Belém. Nas unidades de saúde do município e demais salas de vacinação, o atendimento é das 9 às 17 horas, de segunda a sexta-feira; nos shoppings, das 10 às 22 horas, inclusive aos sábados e domingos.

Confira os pontos de vacinação:

Pontos de vacinação nas Unidades Básicas de Saúde:

1. UBS Castanheira, Rua Primeiro de Dezembro (entre as passagens José de Alencar e Sol Nascente);

2. UBS Combu, Ilha do Combu;

3. UBS Portal da Amazônia, Rua Osvaldo de Caldas Brito, 39, Jurunas;

4. UMS Águas Lindas, Rua Conjunto Verdejante I, 0, Águas Lindas;

5. UMS Bengui II, Passagem Macciel, Bengui;

6. UMS Cabanagem, Rua São Paulo, s/n, Cabanagem;

7. UMS Condor, Rua Lauro Malcher, 285, Condor;

8. UMS Cotijuba, Rua Manoel Barata, 840, Icoaraci;

9. UMS Cremação, Rua dos Pariquis, 2.906, Cremação;

10. UMS Curió, Passagem Engenheiro Alberto Engelhard, s/n, Curió-Utinga;

11. UMS Fátima, Rua Domingos Marreiros, 1.816, Umarizal;

12. UMS Guamá, Rua Barão de Igarapé-Miri, 479, Guamá;

13. UMS Icoaraci, Rua Manoel Barata, 840, Icoaraci;

14. UMS Jurunas, Rua Engenheiro Fernando Guilhon, s/n, Condor;

15. UMS Maguari, Alameda Ns-15, 43, Coqueiro;

16. UMS Maracajá, Travessa Siqueira Mendes, s/n, esquina com a Oitava Rua

17. UMS Marambaia, Avenida Augusto Montenegro, Marambaia;

18. UMS Outeiro, Rua Manoel Barata, Ponta Grossa;

19. UMS Paraíso dos Pássaros, Travessa Beija-Flor, Maracangalha;

20. UMS Pratinha, Avenida Arthur Bernardes, Pratinha;

21. UMS Providência, Avenida dos Tucanos, 391-409, Maracangalha;

22. UMS Sacramenta, Avenida Senador Lemos, 1.840, Sacramenta;

23. UMS Satélite, Travessa WE-8, Coqueiro;

24. UMS Sideral, Rua Sideral, s/n, Parque Verde;

25. UMS Tapanã, Rua São Clemente, 3.300, Tapanã;

26. UMS Tavares Bastos, Avenida Rodolfo Chermont, 170, Marambaia;

27. UMS Telégrafo, Rua do Fio, Telégrafo;

28. UMS Terra Firme, Passagem São João, 170, Terra Firme;

29. UMS Vila da Barca, Travessa Coronel Luíz Bentes, 80, Telégrafo;

Pontos de vacinação nas Estratégias Saúde da Família:

1. USF Aeroporto, Rua dos Passos, s/n, Mosqueiro;

2. USF Água Cristal, Rua da Mata, Passagem União, 21, Marambaia;

3. USF Barreiro I, Passagem Mirandinha, nº 367, Barreiro;

4. USF Barreiro II, Passagem São Sebastião, s/n, Barreiro;

5. USF Canal do Galo II, Travessa Humaitá, s/n (entre Pedro Miranda e Antônio Everdosa), Pedreira;

6. USF Canal Pirajá, Travessa Barão do Triunfo, nº 1.015 (esquina com a Rua Nova), Pedreira;

7. USF Carananduba, Avenida Cipriano Santos, Passagem Santa Maria, nº 01, Ponte do Cajueiro, Carananduba;

8. USF Eduardo Angelin, Conjunto Eduardo Angelin, Avenida Dezessete de Abril, s/n, Eduardo Angelin;

9. USF Fama, Rua Tucumaeira, s/n, Estrada do Fama, nº 72, Outeiro;

10. USF Fidélis, Rua Pantanal, s/n, Fidelis,Outeiro;

11. USF Furo das Marinhas, Rodovia Augusto Meira Filho, s/n, Furo das Marinhas;

12. USF Panorama XXI, Rua dos Comerciários, nº 108 (entre Rodovia Mário Covas e Rua Benjamin), Cabanagem;

13. USF Paraíso Verde, Avenida João Paulo II, s/n (próximo à área da Cosanpa), Curió-Utinga;

14. USF Parque Guajará, Avenida Augusto Montenegro, Rua Gouveia Silva, s/n, Parque Guajará;

15. USF Parque Verde, Rua da Yamada (próximo ao Emaús), Parque Verde;

16. USF Quinta dos Paricás, Residencial Quinta dos Paricás, Rua 12;

17. USF Radional II, Passagem Radional II, 58, Condor;

18. USF Souza, Avenida Almirante Barroso–Setrans, Souza;

19. USF Sucurijuquara, Estrada da Baía do Sol, s/n, Sucurijuquara, Mosqueiro;

20. USF Tenoné II, Passagem Sexta Linha, s/n, Tenoné;

21. USF Terra Firme, Rua São Domingos, 414, Terra Firme;

Outros pontos de vacinação:

1. Shopping Boulevard, estacionamento G6. Avenida Visconde de Souza Franco, 776, Reduto;

2. CCBS-Uepa – Centro Saúde Escola (CSE), Travessa Perebebuí, 2.623, Marco;

3. Escola de Enfermagem da Uepa, Avenida José Bonifácio, nº 1.289, Guamá;

4. Fibra – Ambulatório de Ensino, Avenida Generalíssimo Deodoro (entre avenidas Brás de Aguiar e Gentil Bittencourt), 1.543;

5. Shopping Bosque Grão-Pará, entrada de carros pelo acesso do Condomínio Cidade Cristal (acesso D) e entrada de pedestres pelo acesso da Rodovia dos Trabalhadores (acesso G);

6. Hospital de Aeronáutica de Belém, Avenida Almirante Barroso, 3.492, Souza (não funcionará no dia 14 de dezembro. Entre os dias 20 de dezembro e 2 de janeiro, funcionará apenas pela manhã);

7. Hospital Geral de Belém, Praça Brasil, 850, Umarizal;

8. Hospital Naval, Rua do Arsenal, 200, Cidade Velha;

9. Unama, Avenida Alcindo Cacela, nº 287;

10. Unifamaz, Avenida Visconde de Souza Franco, nº 72, Reduto.