Prefeitura de Ananindeua encerra, nesta sexta-feira (26), campanha contra poluição sonora

De janeiro a abril deste ano, 6.072 denúncias de poluição sonora em Ananindeua foram feitas ao Centro Integrado de Operações (Ciop), por meio do número 190. E, para sensibilizar donos de bares e de restaurantes, condutores de veículos e promotores de eventos festivos com a meta de reverter esses dados, começou, na manhã de quinta-feira (25) e termina nesta sexta-feira (26), a campanha “Diminua o Som e Aumente o Respeito”.

A ação começou com uma blitz educativa na avenida Dom Vicente Zico, também conhecida como Arterial 18. Realizada por técnicos e agentes das secretarias municipais de Meio Ambiente e de Transporte e Trânsito da Prefeitura de Ananindeua, em parceria com o Departamento de Trânsito (Detran) e Sest/Senat, a abordagem foi feita em condutores de carros de passeio, motos e dentro de ônibus.

A campanha “Diminua o Som e Aumente o Respeito” continuou nesta sexta-feira, a partir das 9 horas, com mais uma blitz educativa, desta vez na rua da Providência, em frente ao Complexo da Cidade Nova 8. Houve novamente abordagem de condutores de veículos e pedestres.

E, nos dias 1º e 2 de junho, será a vez dos donos de bares, restaurantes e espaços festivos receberem a visita dos técnicos das secretarias municipais de Meio Ambiente e de Transporte e Trânsito. Depois a campanha chegará às escolas da rede municipal de ensino de Ananindeua e no Centro de Formação de Condutores.

“Essa campanha foi motivada pelas denúncias de poluição sonora, mas tem caráter preventivo para abrirmos diálogo com os empresários e condutores de carros-som e de veículos dotados de alto falantes para que respeitem o direito do próximo e que saibam da existência das leis, que norteiam as infrações referentes à poluição”, detalhou o coordenador de Educação do Trânsito da Semutran, Walther Bonfim.

VEJA TAMBÉM:

A analista de meio ambiente Anne Pantoja destacou a necessidade inicial de diálogo com a população. "Nosso objetivo não é punir e sim educar para que parta da própria pessoa a iniciativa de respeitar o vizinho. Gostamos de ouvir música mas que saibamos entender os nossos limites", disse.

A campanha visa dialogar com o público-alvo sobre as leis referentes à poluição sonora. De acordo com o artigo 17 da Resolução 958/22 do Conselho Nacional de Trânsito, “fica proibida a utilização, em veículos de qualquer espécie, de equipamento que produza som audível pelo lado externo, independentemente do volume ou frequência, que perturbe o sossego público, nas vias terrestres abertas à circulação”.