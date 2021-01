Prefeitura dá mais detalhes sobre vacinação em Belém

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) informou, na tarde desta quinta-feira (21), que 20% do corpo técnico de grandes hospitais e Unidades de Pronto Atendimento e do Serviço de Atendimento de Urgênia de Belém receberão a vacina Coronavac na primeira fase da vacinação.

Este grupo receberá a vacina ainda hoje. De acordo com o órgão, isto é devido a quantidade inicial de doses da vacina CoronaVac disponíveis em Belém ainda ser insuficiente para imunizar toda a população, assim como a necessidade de as equipes de saúde seguirem trabalhando no combate à Covid-19.

O órgão destaca que, na mesma data, recebem a vacina os hospitais e clínicas, bem como laboratórios de análises clínicas públicos e privados da capital, restritos a 10% do respectivo corpo técnico de cada local.

A campanha de vacinação prossegue na sexta-feira (22) aos agentes de saúde que atuam em outras estruturas da própria Sesma, como por exemplo, unidades de saúde, estratégias de família e outros.

As doses disponibilizadas têm reserva de 172 delas para imunizar idosos institucionalizados do quantitativo de 19.838 de doses da vacina entregues à Secretaria de Municipal de Saúde. A vacinação iniciou na capital paraense na terça-feira (19).