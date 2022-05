Prefeitura cria lei que estabelece o Estatuto da igualdade racial de Belém

A Prefeitura de Belém publicou no Diário Oficial do município de Belém na última segunda-feira (9), a Lei n° 9.769/2022 que instituiu o Estatuto da Igualdade Racial. A proposta é fruto da articulação do movimento negro da capital, apresentado pela vereadora Lívia Duarte, quem tramitou o Estatuto.

O Estatuto adota os preceitos da Lei federal n° 12.288/2010 e Lei estadual n° 6.941/2007 com a finalidade de garantir a população negra do município a efetivação da igualdade de oportunidades, defesa dos direitos individuais, coletivos, e o combate a discriminação e as demais formas de intolerância étnico-racial.

De maneira geral o Estatuto traz em sua redação questões sobre: discriminação racial, desigualdade social, informações sobre a população negra, o que o estatuto pretende garantir, a garantia da participação popular. Além os direitos fundamentais, como o direito a saúde, direito a educação, cultura, esporte e lazer.