Prefeitura conclui remoção de passarela e libera tráfego na avenida Júlio César, em Belém

A Prefeitura de Belém informou que "concluiu com sucesso" os trabalhos de remoção temporária da passarela localizada na avenida Júlio César, no trecho que cruza o canal São Joaquim. O trânsito de veículos na via começou a ser liberado às 12 horas desta quarta-feira (11), iniciando pelo sentido "Aeroporto -Centro" e preparando a liberação no sentido "Centro - Aeroporto".

O prazo inicialmente previsto para a remoção temporária da passarela era de 24h de interdição, mas foi antecipado e a via começou a ser liberada aos poucos com a conclusão dos trabalhos. A operação iniciou pontualmente às 20 horas da terça-feira (10) e mobilizou cerca de 100 profissionais da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Seinfra) e da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel).

A ação foi coordenada pela Seinfra e contou com o apoio, ao longo de toda a operação, dos agentes de trânsito da Segbel, que atuaram na organização do trânsito e na orientação aos condutores.

Durante a operação de remoção da passarela sobre o canal São Joaquim, agentes de trânsito da Secretaria de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel) atuaram na interdição e no ordenamento do tráfego na avenida Júlio César. Para garantir a segurança da população e das equipes envolvidas no trabalho, o fluxo de veículos foi desviado para vias alternativas, a exemplo das avenidas Augusto Montenegro, Pedro Álvares Cabral, Arthur Bernardes e Almirante Barroso.

Apesar do congestionamento registrado na região durante a intervenção, a atuação dos agentes contribuiu para a organização do trânsito e para que a avenida fosse liberada horas antes do previsto, após a remoção bem-sucedida da estrutura. “O trabalho das nossas equipes de trânsito foi fundamental para garantir a segurança viária durante toda a operação de remoção da passarela. Os agentes de trânsito atuaram tanto no ponto de interdição, na avenida Júlio César, quanto nas principais vias alternativas, orientando os condutores e organizando o fluxo de veículos. Mesmo com o aumento do volume de tráfego, conseguimos minimizar os impactos e manter a mobilidade na região", disse Isaías Reis, diretor de Transporte da Segbel.

Procedimento de retirada

Para a retirada da estrutura, foram utilizados equipamentos de grande porte, entre eles quatro guindastes, além de toda a infraestrutura necessária para garantir a execução segura da operação. A previsão inicial era de que o serviço durasse cerca de 24 horas, com liberação da via apenas às 20h desta quarta-feira (11). No entanto, graças ao planejamento da operação e à atuação integrada das equipes, a remoção total da passarela foi um sucesso e a avenida Júlio César foi completamente liberada por volta das 12h.

Segundo o secretário municipal de Obras e Infraestrutura (Seinfra), Arnaldo Dopazo, o sucesso do serviço é resultado da organização e do trabalho conjunto das equipes envolvidas na operação. “Nós trabalhamos com equipamentos de grande porte e com profissionais de várias áreas para garantir que a retirada da passarela ocorresse com total segurança. O resultado foi a conclusão do serviço bem antes do prazo previsto, o que permitiu reduzir o tempo de interdição e devolver a avenida Júlio César para a população mais rapidamente. Agora seguimos com a coleta de dados e informações técnicas da estrutura para a elaboração de um laudo, que deve ficar pronto em até 15 dias.” Pontuou o titular da pasta, Arnaldo Dopazo.