Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Prefeitura conclui remoção de passarela e libera tráfego na avenida Júlio César, em Belém

O trânsito de veículos na via começou a ser liberado às 12 horas desta quarta-feira (11), iniciando pelo sentido "Aeroporto -Centro" e preparando a liberação no sentido "Centro - Aeroporto"

O Liberal
fonte

O trânsito de veículos na via começou a ser liberado às 12 horas desta quarta-feira (11), iniciando pelo sentido "Aeroporto -Centro" e preparando a liberação no sentido "Centro - Aeroporto" (Foto: Leonardo Araújo | Ascom Segbel)

A Prefeitura de Belém informou que "concluiu com sucesso" os trabalhos de remoção temporária da passarela localizada na avenida Júlio César, no trecho que cruza o canal São Joaquim. O trânsito de veículos na via começou a ser liberado às 12 horas desta quarta-feira (11), iniciando pelo sentido "Aeroporto -Centro" e preparando a liberação no sentido "Centro - Aeroporto".

O prazo inicialmente previsto para a remoção temporária da passarela era de 24h de interdição, mas foi antecipado e a via começou a ser liberada aos poucos com a conclusão dos trabalhos. A operação iniciou pontualmente às 20 horas da terça-feira (10) e mobilizou cerca de 100 profissionais da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Seinfra) e da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel).

A ação foi coordenada pela Seinfra e contou com o apoio, ao longo de toda a operação, dos agentes de trânsito da Segbel, que atuaram na organização do trânsito e na orientação aos condutores.

Durante a operação de remoção da passarela sobre o canal São Joaquim, agentes de trânsito da Secretaria de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel) atuaram na interdição e no ordenamento do tráfego na avenida Júlio César. Para garantir a segurança da população e das equipes envolvidas no trabalho, o fluxo de veículos foi desviado para vias alternativas, a exemplo das avenidas Augusto Montenegro, Pedro Álvares Cabral, Arthur Bernardes e Almirante Barroso.

Apesar do congestionamento registrado na região durante a intervenção, a atuação dos agentes contribuiu para a organização do trânsito e para que a avenida fosse liberada horas antes do previsto, após a remoção bem-sucedida da estrutura. “O trabalho das nossas equipes de trânsito foi fundamental para garantir a segurança viária durante toda a operação de remoção da passarela. Os agentes de trânsito atuaram tanto no ponto de interdição, na avenida Júlio César, quanto nas principais vias alternativas, orientando os condutores e organizando o fluxo de veículos. Mesmo com o aumento do volume de tráfego, conseguimos minimizar os impactos e manter a mobilidade na região", disse Isaías Reis, diretor de Transporte da Segbel.

VEJA MAIS:

image Passarela que apresentou risco de desabamento é retirada na avenida Júlio César
A decisão pela remoção da estrutura visa permitir uma investigação mais aprofundada das causas do problema.

image Entenda o que pode ter provocado o risco de desabamento da passarela da Júlio César, em Belém
A retirada da estrutura foi considerada necessária para permitir uma análise mais detalhada das causas do problema. Saiba mais!

Procedimento de retirada

Para a retirada da estrutura, foram utilizados equipamentos de grande porte, entre eles quatro guindastes, além de toda a infraestrutura necessária para garantir a execução segura da operação. A previsão inicial era de que o serviço durasse cerca de 24 horas, com liberação da via apenas às 20h desta quarta-feira (11). No entanto, graças ao planejamento da operação e à atuação integrada das equipes, a remoção total da passarela foi um sucesso e a avenida Júlio César foi completamente liberada por volta das 12h.

Segundo o secretário municipal de Obras e Infraestrutura (Seinfra), Arnaldo Dopazo, o sucesso do serviço é resultado da organização e do trabalho conjunto das equipes envolvidas na operação. “Nós trabalhamos com equipamentos de grande porte e com profissionais de várias áreas para garantir que a retirada da passarela ocorresse com total segurança. O resultado foi a conclusão do serviço bem antes do prazo previsto, o que permitiu reduzir o tempo de interdição e devolver a avenida Júlio César para a população mais rapidamente. Agora seguimos com a coleta de dados e informações técnicas da estrutura para a elaboração de um laudo, que deve ficar pronto em até 15 dias.” Pontuou o titular da pasta, Arnaldo Dopazo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

em menos de 24h, prefeitura conclui remoção de passarela e libera tráfego na avenida júlio césar
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

mais salgado...

Páscoa 2026: preços de chocolates sobem e diferença entre estabelecimentos passa de 20% em Belém

Dieese Pará: Preços dos ovos de chocolate podem ultrapassar a marca dos R$ 400 reais

10.03.26 10h24

Alta do café

Com saca acima de R$ 1.800, cafeterias de Belém tentam segurar aumento do café

Empresários do setor afirmam que o aumento do grão já pressiona margens, mas consumo segue impulsionado pela experiência nas cafeterias

06.03.26 12h45

Onda coreana

Do K-pop à culinária: veja como a onda coreana movimenta empreendimentos em Belém

Hallyu, a “onda coreana” é um fenômeno que gera entretenimento e cria novas oportunidades de negócios

04.03.26 10h27

SEXTOU

Festa Rataria inaugura edição em Belém com DJs e música eletrônica alternativa

Evento no Núcleo de Conexões Na Figueiredo promete aquecer as pistas com experimentações do Funk ao Post-punk e Tecnobrega

27.02.26 14h34

MAIS LIDAS EM BELÉM

URGENTE

Passarela que apresentou risco de desabamento é retirada na avenida Júlio César

A decisão pela remoção da estrutura visa permitir uma investigação mais aprofundada das causas do problema.

10.03.26 20h13

PASSARELA

Prefeitura de Belém irá retirar a passarela da Avenida Júlio César na noite desta terça-feira (10)

O trânsito será interditado nos dois sentidos para a realização do serviço de remoção

09.03.26 17h39

TRÂNSITO

Avenida Júlio César será interditada nesta terça (10); veja desvios e rotas alternativas

Trecho entre a avenida Pedro Álvares Cabral e o conjunto Bela Vista ficará fechado a partir das 20h para retirada de passarela no canal São Joaquim

10.03.26 8h55

VEJA O VÍDEO!

Interdição da avenida Júlio César: veja as rotas alternativas durante a retirada de passarela

A operação mobiliza cerca de 100 trabalhadores, incluindo engenheiros, técnicos e operários, para garantir a eficiência e segurança do processo. Veja por onde o trânsito está fluindo!

10.03.26 20h28

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda