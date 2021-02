Belém começa a vacinar idosos com 84 anos na próxima quarta-feira (17)

A Prefeitura de Belém confirmou no início da tarde desta sexta-feira (12) que a vacinação dos idosos nascidos em 1937 (que completam 84 anos até dezembro de 2021) começa nos dias 17 e 18 de fevereiro, quarta e quinta-feira da próxima semana.

A Sesma confirma que nos dias 17 e 18 de fevereiro, quarta e quinta da próxima semana, começa a vacinação para os idosos nascidos em 1937. Podem ser vacinados aqueles que completam 84 anos até o final de 2021. (+) — Prefeitura de Belém (@prefeiturabelem) February 12, 2021

A divulgação foi feita por meio do perfil da prefeitura no twitter. O governo municipal adiantou que até o final da tarde os pontos de vacinação e mais informações serão divulgados na Agência Belém. O cadastro no site será para atender a demanda domiciliar.