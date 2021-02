Prefeitura apura desabamento de carramanchão no Mosqueiro

Está programada para esta segunda (8) e terça-feira (9) uma vistoria técnica de servidores da Defesa Civil Municipal e da Secretaria de Urbnismo, ao distrito de Mosqueiro, em Belém, a fim de avaliar as causas do desabamento de parte do tradicional Carramanchão no calçadão da praia do Chapéu Virado. A estrutura desabou na tarde do último sábado (6), após forte ventania no local.

A Prefeitura de Belém informou, neste domingo (7), que a visita técnica foi solicitada com urgência pela agente distrital, Vanessa Egla. A Agência Distrital também já registrou boletim de ocorrência na Polícia Civil e solicitou uma perícia por parte do Instituto Renato Chaves.

Avarias

De acordo com a PMB, o desabamento do carramanchão não foi surpresa, porque o ponto turístico encontrava-se em situação de abandono e já apresentava sinais de avarias na parte estrutural. Na última sexta-feira (5), a própria Defesa Civil esteve na área fazendo uma vistoria.

O laudo seria concluído em poucos dias e entregue à agente distrital, que daria sequência no processo de solicitação da reforma do lagradouro.

Segundo Vanessa Egla, não houve tempo pra o início das obras. "Foram 16 anos de abandono de um local que é um ponto de visitação em Mosqueiro, uma calamidade com o equipamento público, mas estamos tomando as providências para reformá-lo em tempo hábil e devolvê-lo aos moradores e visitantes de Mosqueiro", afirmou a gestora.

A área em torno do carramanchão já está isolada, e homens da Guarda Municipal fazem a segurança para evitar acidentes. Ninguém saiu ferido com o desabamento do equipamento urbano.