Prefeitura abrirá corredor gastronômico no centro histórico da capital

Lazer, turismo, economia e preservação do patrimônio histórico arquitetônico da área do Boulevard Castilhos França. Essas são algumas das funções sociais que integram o Projeto Boulevard da Gastronomia: um corredor gastronômico, proposto pela Prefeitura Municipal de Belém, para a área do Boulevard Castilhos França, entre a avenida Presidente Vargas e a travessa Frutuoso Guimarães, no bairro da Campina. Um investimento de R$ 5 milhões.

De acordo com o coordenador de Projetos Especiais da Prefeitura de Belém, José de Andrade Raiol, a PMB inicia os preparativos do processo licitatório que definirá a empresa executora da intervenção urbanística em parte do Boulevard Castilhos França.

"Vamos criar um grande calçadão livre, aberto exclusivamente para pedestres, com pavimentação, iluminação e mobiliários novos, como bancos e quiosques que tornem o local aprazível e atrativo para a gastronomia, a cena artística e a economia de Belém'', ressaltou o arquiteto José Raiol.

Ele explicou que a PMB iniciou as conversas com os proprietários dos casarões existentes no perímetro citado e eles estão receptivos ao projeto Boulevard da Gastronomia, inclusive, serão co-parceiros do projeto.

"A Prefeitura não vai indenizar os donos dos casarões, eles vão se adequar à nova intervenção urbanística que será realizada na área, e vai agregar valor para todos, sejam os donos dos casarões que poderam usufruir da urbanização que a prefeitura promoverá, realizando shows em frente e dentro dos seus estabelecimentos, porque o local como um todo ganhará um potente dinamismo'', observou o coordenador da PMB.

O projeto Boulevard da Gastronomia foi anunciado pelo prefeito, Edmilson Rodrigues, na noite de terça-feira (17), no Sesc Boulevard, no bairro da Campina. Originalmente, o projeto foi elaborado pelo arquiteto Raul Ventura, que não tem vínculo funcional com a PMB.

"O Raul Ventura apresentou o projeto à PMB, o prefeito acolheu a ideia e vamos ampliar a ação estratégica com função social e econômica para a área. Trata-se de um espaço que integra o patrimônio arquitetônico histórico de nossa capital, mas não é por isso que ele tem de ficar como se estivesse fossilizado, vamos dar uma função social moderna, que transforme parte do Boulevard Castilhos França em um bonito corredor gastronômico aberto ao público, com espaços para convivência", pontuou José Raiol.

OPORTUNIDADE ECONÔMICA

Ele ressaltou que o Projeto Boulevard da Gastronomia quer fomentar a economia municipal, gerando postos de trabalho e renda para a cadeia econômica de bares, restaurantes, hotéis e similares. "Haverá mais oportunidades para garçons, cozinheiros, um gama enorme de trabalhadores", disse.

Durante a apresentação do projeto, o prefeito Edmilson Rodrigues disse que a prefeitura será executora da iniciativa com investimentos de R$ 5 milhões. “Já possuímos crédito, por meio do Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata) ou Banco do Brasil, no valor de R$ 5 milhões, para execução das obras”, afirmou o gestor municipal.

O coordenador José Raiol acrescentou que a ideia é estender o corredor gastronômico até o Conjunto Arquitetônico dos Mercedários, que compreende o edifício histórico do Convento dos Mercedários e a Igreja de Nossa Senhora das Mercês.

UFPA quer abrir prédio dos Mercedários para eventos artísticos e literários gratuitos à população

Na área contínua a do corredor gastronômico do projeto Boulevard da Gastronomia, há em um curso um outro projeto para transformar o uso do antigo prédio do Convento dos Mercedários, também situado no Boulevard Castilhos França. Patrimônio da União, o prédio foi cedido no ano de 2018, à Universidade Federal do Pará (UFPA), que já mantém dentro do Convento dos Mercedários o curso de graduação em Conservação e Restauro e o mestrado em Ciências do Patrimônio.

Reitor da UFPA, Emmanuel Tourinho ressaltou que a Universidade tem se empenhado em revitalizar o prédio histórico, com investimentos em reformas e obras de revitalização do edifício, a fim de abri-lo para o público, fomentando mais um espaço turístico e de lazer para Belém.

Emmanuel Tourinho frisou inclusive que entre as iniciativas pensadas pela UFPA está a Galeria de Arte da UFPA, a livraria da editora da universidade e área para a realização de atividades da Escola de Música. A ideia é de que o Complexo dos Mercedários possa contribuir ainda mais com a bonita cena urbana e histórica da capital paraense, que já conta com a Estação das Docas e o Complexo do Ver-o-Peso.