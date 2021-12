Prefeitura abre quatro novos pontos de vacinação em Belém; primeiro dia tem movimento intenso

A procura pela vacina contra a covid-19 foi intensa em Belém, nos quatro novos pontos abertos pela prefeitura nesta segunda-feira (13). Desde cedo, muitas pessoas foram até a Escola de Enfermagem da Universidade do Estado do Pará (Uepa), no bairro do Guamá, o Hospital Geral de Belém, no Umarizal, o Hospital de Aeronáutica, no Souza, e a Unifamaz, no Reduto, para receber a primeira, segunda ou a dose de reforço do imunizante. Até o último dia 7, pelo menos 85,7% da população vacinável, isto é, a partir dos 12 anos de idade, havia tomado as duas doses na capital.

Na Uepa, o horário de pico foi às 9h, quando uma fila se formou no corredor da sala de vacinação, mas a partir das 11h o movimento ficou mais tranquilo. A professora do curso de Enfermagem, Suelen Correa, é quem estava fazendo a aplicação das doses. Ela contou que os funcionários e alunos se surpreenderam com a quantidade de pessoas que procuraram a universidade para receber a vacina, neste primeiro dia de reabertura.

A professora afirma que a universidade tem um papel social muito importante, e que essa integração do ensino com o serviço é mais uma porta de acesso para a comunidade e para os moradores da região. "O bairro, a localização, tudo isso facilita a locomoção dos usuários. Nós temos esse papel importante, de melhorar, cada vez mais, os serviços de saúde, principalmente em relação à vacina contra a covid-19", pontuou.

A cabeleireira Elizete Ituassú foi até a Uepa receber a primeira dose da vacina. Ela contou que ainda não havia se vacinado porque estava viajando, e no interior do Pará a demanda estava muito alta. "Mas também foi uma certa irresponsabilidade minha", ela diz. "Agora estou mais tranquila, já recebi a primeira dose e estou aguardando a segunda. Eu moro aqui no Guamá e, pra mim, esse ponto facilitou bastante. Eu acho bem melhor vir até aqui do que ir ao hospital. Melhora pros moradores e pelo menos não fica aquela aglomeração".

Campanha

Nesta fase da campanha – que abrange 50 Unidades de Saúde do município, entre Unidades Básicas (UBS) e de Saúde da Família (USF), e outras dez salas de vacinação localizadas em pontos de parceiros, como shopping centers e faculdades – a prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), vacinou 80.244 pessoas, das quais 17.450 com a primeira dose, 43.002 com a segunda, e 19.792 com a dose de reforço.

Desde o início da campanha, em janeiro deste ano, 1.154.359 pessoas tomaram a primeira dose, o que representa 90,1% da população vacinável e 77% da população total da cidade. Já 1.096.727 receberam a segunda dose (85,7% do grupo que pode tomar a vacina e 73,1% do total de moradores). E 196.112 reforçaram o esquema vacinal com a dose de reforço, o que equivale a 96,6% das pessoas aptas a essa etapa e a 13% da população da capital.

Podem tomar a vacina contra a covid-19 todas as pessoas que ainda não receberam a primeira ou a segunda dose e quem tomou a segunda há, pelo menos, cinco meses, tempo necessário para poder receber a dose de reforço. Para se vacinar é preciso apresentar RG, CPF e comprovante de residência. Em caso de segunda ou terceira dose, deve ser apresentado também o cartão de vacinação de Belém.

Nas unidades de saúde do município e demais salas de vacinação, o atendimento é das 9h às 17h, de segunda a sexta-feira; nos shoppings, das 10h às 22h, inclusive aos sábados e domingos.