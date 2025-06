Prefeitos do Marajó e Sebrae lançam ações para impulsionar o empreendedorismo no arquipélago

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Pará (Sebrae/PA) promove, nesta quarta-feira (4), a partir das 15h30, o lançamento de duas iniciativas voltadas para o fortalecimento do empreendedorismo no arquipélago do Marajó: o Parlamento Mais Empreendedor e a Estratégia Territórios Empreendedores. O evento será realizado na sede do Sebrae, na Rua Municipalidade, bairro Umarizal, em Belém.

As ações serão desenvolvidas em parceria com os municípios marajoaras e foram estruturadas com foco nas especificidades socioeconômicas da região. O lançamento integra a programação da Jornada de Políticas Públicas (JPP), que está em sua décima edição, reunindo prefeitos, vereadores e representantes institucionais para discutir estratégias de desenvolvimento local.

Entre os participantes confirmados estão a diretora técnica do Sebrae/PA, Domingas Ribeiro, e o presidente da Associação dos Municípios do Marajó (AMAM), Cleberson Rodrigues. Além deles, vereadores da região também participarão da agenda, que busca integrar o poder público e o setor produtivo em ações conjuntas de promoção do empreendedorismo.

VEJA MAIS

Destaques da programação

A programação inclui a apresentação da Estratégia Territórios Empreendedores, conduzida por Luiz Rebelatto, do Sebrae Nacional. A proposta visa reforçar a identidade territorial, estimular iniciativas empreendedoras e fomentar o desenvolvimento sustentável. No Marajó, a estratégia contará com uma novidade: a criação do Comitê Orquestrador, instância que reunirá representantes do poder público, da iniciativa privada e do terceiro setor para definir e acompanhar uma agenda de desenvolvimento específica para a região.

Outro destaque será a apresentação do Parlamento Mais Empreendedor, a cargo de Bruno Bylbi, gerente da Unidade de Desenvolvimento Territorial de Políticas Públicas (UDTPP) do Sebrae/PA. O programa busca promover articulações junto ao legislativo — federal, estadual e municipal — para impulsionar políticas de apoio aos pequenos negócios.

Durante a tarde, também está prevista uma conversa sobre o papel dos vereadores no desenvolvimento dos municípios, conduzida por Nildo Cardoso, coordenador da UDTPP do Sebrae/PA. A atuação do Sebrae/PA no Marajó será apresentada pelos gerentes regionais Fernando Araújo e Renata Rodrigues, que detalharão as ações da instituição na região.

Eventos

A Jornada de Políticas Públicas, promovida pelo Sebrae, é composta por três eventos: o Capacita Rede Comunica, destinado às equipes de comunicação das prefeituras; o Integra AD, voltado para agentes de desenvolvimento e atendentes das Salas do Empreendedor; e o Café com Vereadores, momento em que é lançado o Parlamento Mais Empreendedor.

No Marajó, a programação foi ampliada para incluir os prefeitos, em função do lançamento simultâneo da Estratégia Territórios Empreendedores.

Desde sua criação, a Jornada já reuniu mais de 800 participantes em diversas regiões paraenses, como Baixo Amazonas, Baixo Tocantins, Caeté, Carajás, Capim, Guamá, Metropolitana de Belém e Xingu. Após a etapa do Marajó, a programação seguirá até agosto, contemplando as regiões do Tapajós e Araguaia.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia