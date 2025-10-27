Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Belém chevron right

Prefeito Igor Normando entrega Complexo da Pedreira nesta terça (28)

O novo espaço garante melhores condições de trabalho, segurança e conforto

Atendendo a normas da Vigilância Sanitária, os boxes de venda de açaí terão portas de vidro. (Thiago Gomes/O Liberal)

O prefeito de Belém, Igor Normando, entrega, na manhã desta terça-feira (28), o Complexo da Pedreira totalmente reformado. A entrega marca a conclusão de uma obra aguardada há anos pela população e vai beneficiar mais de 60 mil pessoas, entre trabalhadores e moradores da região. O novo espaço garante melhores condições de trabalho, segurança e conforto. Representam também o compromisso da atual gestão municipal com a revitalização dos espaços públicos e o fortalecimento do comércio local.

Tanto os 211 permissionários do Mercado, quanto os 202 do Complexo da Pedreira, ficaram durante a reforma em uma feira provisória, localizada no meio da avenida Pedro Miranda. Eles estão no local há mais de três anos, desde que começaram as obras, na gestão anterior.

O Mercado da Pedreira contará com 244 novos boxes de vendas de carne, vísceras, peixe, aves, mariscos, artigos de umbanda, açaí e produtos industrializados. Já o Complexo terá 236 boxes reformados, nos setores de alimentação, serviços, produtos industrializados, hortifruti, farinha, mercearia, ervas medicinais e artigos de umbanda.

Com a entrega do Mercado e do Complexo da Pedreira, os trabalhadores que atuam nos espaços terão um local estruturado, limpo e moderno para exercerem suas vendas em um dos bairros mais populosos de Belém.

A estrutura do antigo Mercado da Pedreira estava com pilares corrompidos e trazia risco iminente de desabamento. A fiação elétrica era muito antiga, o que chegou a proporcionar um incêndio no local.

O mercado passou por reestruturação total do piso, cobertura, sistema de esgoto, hidráulico e elétrico.
Estão sendo construídos novos boxes para os permissionários, rampas e banheiro para pessoas com deficiência.

Os permissionários foram ouvidos e atendidos em algumas especificações da obra: os boxes de vendas de alimentos, por exemplo, serão mais altos, revestidos com lajota.

Outro pedido prioritário dos trabalhadores foi para melhorar a ventilação do mercado e do complexo. Para isso, os espaços terão brisena fachada, elemento arquitetônico com a função de controlar a luz e o calor que entram no ambiente, além de telhado com área de ventilação.

Atendendo a normas da Vigilância Sanitária, os boxes de venda de açaí terão portas de vidro, para evitar o acúmulo de poeira causado pelas tradicionais portas de rolar dos equipamentos de vendas.

