Prefeito Igor Normando anuncia medidas de apoio às famílias atingidas por deslizamento em Icoaraci
Oito casas foram afetadas pelo deslizamento
O prefeito de Belém, Igor Normando, visitou, na manhã desta segunda-feira (2), o Conjunto Recanto Verde, no bairro Maracacuera, distrito de Icoaraci, onde um deslizamento de terra atingiu oito casas na madrugada do último sábado (28). Uma residência ficou completamente destruída e outras sete foram diretamente afetadas. Equipes da Defesa Civil Municipal e da Secretaria Municipal de Habitação (Sehab) realizaram levantamento técnico na área. Com apoio da Fundação Papa João XXIII (Funpapa), a Prefeitura iniciará a concessão de aluguel social e os trâmites para reassentamento das cerca de 40 famílias impactadas.
