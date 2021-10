Prefeito Edmilson Rodrigues tem evolução positiva a tratamento contra covid

O novo boletim médico da equipe que acompanha o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, foi divulgado na noite deste sábado (9). Mais uma vez, a avaliação dos profissionais confirma uma evolução positiva do tratamento contra a covid-19. Constata-se redução do quadro inflamatório sem falta de ar e desconforto respiratório, apresentando saturação adequada. Outra boa notícia é que a temperatura, pressão e batimentos cardíacos estão normais.

Os médicos observaram ainda que a função renal está bem melhor, após superar um quadro de desidratação, e apresenta estabilidade também do ponto de vista cardiovascular. Edmilson Rodrigues testou positivo para covid-19 na sexta-feira, dia 1º, começou o tratamento em domicílio e, na quarta-feira, dia 6, foi internado em um leito do Sistema Único de Saúde (SUS), no Hospital Beneficente Portuguesa.

As informações sobre o quadro de saúde do prefeito são repassadas por meio de boletins médicos emitidos diariamente, no começo da noite, pelo hospital, como é rotina, quando diz respeito à evolução hospitalar de autoridades. Edmilson reafirmou sua gratidão pelas manifestações de apoio e carinho e deseja um Círio abençoado “para todos, todas e todes”.