Prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, está com covid-19

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues (PSOL), está com covid-19. Ele informou sobre ter confirmado o diagnóstico na noite desta sexta-feira (1º). Ele afirmou estar bem e com sintomas leves, mas isolado.

A partir de agora, as autoridades sanitárias municipais devem iniciar uma análise completa das pessoas com quem ele teve contato para isolar outros possíveis casos e restransmissão do coronavírus.