Prédio histórico do Comando de Missões Especiais será entregue em março

A reconstrução do prédio histórico do Comando de Missões Especiais (CME) da Polícia Militar está em fase final de acabamento, e o edifício será entregue na primeira quinzena de março. O comandante-geral da PM, coronel Dilson Júnior, fez uma visita técnica na manhã desta quarta-feira (5) ao local, e também às obras da nova sede do 20º Batalhão (20º BPM). As duas unidades ficam no bairro da Cremação, em Belém.

O terreno de quase 900 metros quadrados, localizado na esquina da Avenida Alcindo Cacela com a Rua Fernando Guilhon — que ficou sem uso por mais de 12 anos —, vai abrigar uma ampla estrutura, com dois auditórios, alojamentos, salas administrativas e outras dependências. Todo o processo de revitalização e acabamento do espaço está sendo acompanhado pela Diretoria de Apoio Logístico (DAL) da PM.

"A inauguração deste espaço, em tempo recorde, ocorrerá graças à sensibilidade do governador Helder Barbalho, que prontamente atendeu a essa e a outras demandas de reforma e construção de batalhões e companhias na Região Metropolitana e no interior do Estado”, disse o coronel Dilson Júnior. Ele informou que o prédio vai abrigar a sede do CME e o Batalhão de Choque, enquanto o atual espaço do BPChoque será repassado ao Batalhão de Polícia Penitenciária (BPOP).

Nova sede

O coronel Dilson Júnior também acompanhou o andamento das obras da futura sede administrativa do 20° BPM, na Travessa Padre Eutíquio. Atualmente, a unidade funciona no bairro do Guamá. Além de salas administrativas, auditório, alojamentos, copa e outros espaços, o novo prédio vai dispor de quadra poliesportiva, academia de musculação e piscina.

"Esse era um sonho antigo da tropa do 20° Batalhão, que está prestes a se tornar realidade. Mais estrutura, mais conforto, espaço amplo para interação com a própria comunidade. Vai facilitar bastante a execução de um PMZito da própria unidade, entre outros fatores", disse o comandante do Batalhão, tenente-coronel Edlin Anselmo.

O 20° BPM é responsável pelo policiamento ostensivo e preventivo dos bairros do Guamá, Terra Firme, Jurunas, Cremação, Condor e Canudos.