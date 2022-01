Prédio antigo do Ipamb desaba e assusta moradores do bairro do Marco

Na tarde desta quinta-feira, 13, uma parte do antigo prédio do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Belém (Ipamb) desabou, no bairro do Marco, em Belém. Por meio de nota, a Prefeitura de Belém informou que a Defesa Civil “atestou que o prédio já estava sem condições de uso, em função dos anos de abandono a que foi submetido e comprometeu sua estrutura”.

Ainda de acordo com o comunicado, “todas as providências em relação a este e a outros 15 prédios encontrados pela atual gestão sem condições de uso, abandonados há mais de duas décadas”. A Prefeitura disse, ainda, que está buscando recursos para dar a devida destinação de uso ao espaço.