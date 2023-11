Predador invasor: peixe-leão já foi encontrado na costa do Pará e de mais 7 estados, aponta estudo

Nesta terça-feira (7), a Confederação Brasileira da Pesca e Aquicultura (CBPA) deve apresentar ao ministro da Pesca, André de Paula, um estudo que mostra que o peixe-leão já foi encontrado na costa do Pará e mais sete estados brasileiros. O objetivo é solicitar ao ministro que tome medidas para controlar a crise da invasão desse animal, que é um predador, originário dos oceanos Índico e do Pacífico, e que se alimenta de outros peixes do mesmo tamanho que ele e tem provocado desequilíbrio ambiental.

As informações foram divulgadas pelo site Metrópoles, que informou que em evento nesta terça-feira (7), a confederação vai apresentar um relatório ao ministro. Segundo o estudo que será apresentado, o peixe-leão já foi encontrado nos estados do Amapá, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte e Pernambuco.

Conforme o Metrópoles, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) tem feito o manejo do animal, com a captura onde a espécie é avistada.

A entidade que representa pescadores diz que é preciso controlar a velocidade do avanço do animal para evitar que ele chegue a regiões mais vulneráveis, como é o caso da Área de Proteção Ambiental Costa dos Corais, em Pernambuco.