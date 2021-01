Pré-Vestibular Municipal de Belém não acabou

O Pré-Vestibular Municipal de Belém (PVMB), um cursinho público da prefeitura, seguirá funcionando. Diferente do que sugerem algumas mensagens em redes sociais digitais, o projeto está apenas em fase de transição. A afirmação é do professor Henderson Monteiro, conhecido como "Professor Branco", um dos idealizadores do projeto e ex-coordenador do cursinho público preparatório para o Enem, que foi pioneiro nesse modelo público de preparação para o Enem.

Branco recebeu as mensagens que têm circulado e afirma que o projeto continua sim. Já há uma nova coordenação também e ele, por enquanto, não faz mais parte do projeto, que está sendo reorganizado na nova gestão. Sobre a preocupação levantada nas mensagens, de que os alunos poderiam ficar desassistidos às vésperas do Enem, ele afirma que todo o conteúdo foi fechado em 2020 e feita uma grande revisão. Agora é com os alunos.

"Foi apenas o encerramento de um ciclo, não o fim do projeto. As aulas continuam ocorrendo de forma on-line. É um projeto maravilhoso, implantado por mim e apoiado pela Prefeitura de Belém, na gestão do Zenaldo Coutinho e que deve ser continuado pelo professor Edmilson Rodrigues. É algo público e não partidário. É um projeto social para os estudantes mais necessitados, que não tinham condições de pagar um cursinho particular", disse Branco.

Durante o período em que ele coordenou o PVMB, observa Branco, mais de 5 mil alunos conseguiram vagas em universidades públicas de todo o país, da UFPA até a USP, e com aprovações nos cursos mais disputados e antes elitizados, como Medicina, Odontologia e Direito.

"Não tenho dúvida de que, que assume agora, vai fazer um trabalho brilhante. Então não tem isso de parar o cursinho não. É só uma transição. Sobre os alunos dessa última turma, estão preparados, mesmo durante essa pandemia. Aguardamos bons resultados agora em 2021. Para mim, fica a saudade de mexer com alunos e incentivar e motivar eles", conclui Branco.

Prefeitura diz que cursinho será ampliado



A Redação integrada de O Liberal entrou em contato com a Prefeitura de Belém para saber como fica o cursinho na nova gestão.

Em nota, a Fundação Centro de Referência em Educação Ambiental Escola Bosque “Professor Eidorfe Moreira”, responsável pelo Cursinho Pré-Vestibular Municipal de Belém (PVMB), informou que vai continuar com as aulas remotas nesta reta final de preparação para Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020.

A Funbosque disse ainda, que "já está fazendo o planejamento para 2021 para retornar às aulas presenciais dentro dos protocolos sanitários devido à pandemia. A nova gestão pretende ampliar o acesso ao preparatório, reafirmando o compromisso social".