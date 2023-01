Pré-matrícula para escolas municipais de Belém segue até o dia 20; veja como se inscrever

O período de pré-matrícula para a rede municipal de ensino de Belém já começou e segue até o dia 20 de janeiro. A inscrição é on-line, pelo site prematricula.belem.pa.gov.br. Neste ano, há 19.190 vagas para novos estudantes, cerca de 1 mil a mais do que em 2022. A rede pública da capital inclui a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e a Educação de Jovens, Adultos e Idosos (Ejai). Em 2022, Belém atendeu cerca de 68 mil estudantes em mais de 200 escolas.

CLIQUE AQUI PARA FAZER A PRÉ-MATRÍCULA

Após acessar o site, o passo seguinte é a realização da matrícula de forma presencial nas escolas. Para os responsáveis que não têm acesso à internet, a pré-matrícula poderá ser feita presencialmente nas unidades, da mesma forma que ocorrerá com os estudantes das escolas das ilhas ou zona rural.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Comunidades democratizam acesso à leitura com bibliotecas]]

Entre as vagas ofertadas, há 6.651 vagas na educação infantil, 8.818 vagas no ensino fundamental e 3.627 na (Ejai). Ainda na Ejai há 51 vagas na Ejai fundamental integrada e 39 na Ejai médio. Por fim, há 4 vagas para o ensino técnico, ofertadas na Fundação Escola Bosque (Funbosque), em Outeiro.

”Nosso esforço é sempre no sentido de transformar Belém numa cidade alfabetizada, inclusiva e leitora. E quanto mais estudantes nas salas de aula mais próximo chegamos ao nosso propósito”, explica a secretária municipal de Educação, Márcia Bittencourt. Ela complementa, que o programa Alfabetiza Belém é prioridade na política educacional da rede municipal de ensino.

Início do ano letivo 2023 e demais matrículas

O início do ano letivo de 2023, da rede municipal de Belém, está previsto para começar no dia 23 de janeiro. Ao todo, serão 201 dias letivos e 812 horas-aulas. "Sempre mantendo o protocolo de biossegurança contra a covid-19 e com o monitoramento do aplicativo Guardiãs e Guardiões da Saúde na Educação, desenvolvido pela Secretaria Municipal da Saúde (Sesma) e Universidade Federal do Pará (UFPA)", diz nota da Secretaria Municipal de Educação (Semec).

O processo de matrícula na rede municipal de ensino começou no dia 1º de dezembro de 2022, com a rematrícula dos estudantes cadastrados na rede municipal de ensino, seguido da pré-matrícula de estudantes com deficiência, indígenas, imigrantes e refugiados. O processo segue ao longo de todo o ano, pelo programa de Busca Ativa de estudantes que estão fora dos sistemas de ensino de Belém.

SERVIÇO

Pré-matrícula na rede municipal de Belém

Segunda Fase: estudantes sem deficiência

10 de janeiro a 20 de janeiro de 2023

Terceira Fase: vagas remanescentes

23 e 24 de janeiro de 2023

Escolas conveniadas

Início em 31 de janeiro de 2023

(A primeira fase, para estudantes com deficiência, encerrou no dia 6 de janeiro)

Como fazer a matrícula?

Pelo site prematricula.belem.pa.gov.br ou presencialmente na escola que a família desejar. É preciso seguir as datas do cronograma.

Quais os documentos necessários?