Práticas que aliviam a dor e substituem remédios estão disponíveis para idosos em Belém

- Combater a dor, diminuir o uso de medicamentos e aumentar a qualidade de vida são alguns dos benefícios da utilização das chamadas Práticas Integrativas Complementares (Pics) para o cuidado de idosos. É o que a Casa da Saúde do Idoso de Belém - localizada na avenida Governador José Malcher, no bairro de Nazaré - vem constatando há pouco mais de um ano, com o desenvolvimento de um projeto pioneiro que inclui praticas como acupuntura, ventosaterapia, auriculoterapia, aromaterapia, dentro outras, na rotina de tratamento dos idosos atendidos no local.

Uma das práticas que se destaca na cartela de tratamentos disponíveis é a acupuntura. Segundo um balanço feito pela gerência da casa, de janeiro de 2021 a abril de 2022, cerca de 530 tratamentos de acupuntura foram realizados.

O fisioterapeuta Adriano Roberto, responsável pelo atendimento, pontua que a prática que se caracteriza pela inserção de agulhas na superfícies corporal serve para se ter uma diminuição da Síndrome Iatrogênica. "Essa síndrome é nada mais nada menos que o idoso fazer uso do medicamento em excesso. Nesse contexto, a gente consegue através da acupuntura ocasionar a diminuição do uso de medicamentos, conseguimos ter taxas de resolutividade bem produtivas em cima do tratamento contra medicamentosos", explica o especialista.

"O uso de medicamentos em excesso é uma das principais causas de problemas nos idosos porque a gente sabe que tem idoso que usa cinco, seis medicamentos. Então é muito bom ver que tivemos essa diminuição e o aumento na qualidade de vida desse idoso", avalia Adriano Pereira.

Dentro os idosos que são atendidos pela equipe de fisioterapia é possível encontrar diversos relatos de pacientes que sentiram melhora na qualidade de vida e saúde depois que passaram a receber as práticas interativas. Uma das é Alice da Silva Santos, de 78 anos, que começou o tratamento com acupuntura após ter sofrido uma queda.

Fisioterapeuta Adriano da Silva e Alice Santos (Foto: Filipe Bispo O Liberal)



Diariamente, das 07h às 18h, a Casa da Saúde do Idoso recebe usuários, a partir de 60 anos, encaminhados com a guia de referência feita pelo médico das Unidades Básicas de Saúde e Estratégia Saúde da Família (EFS). “Ao chegar aqui, o idoso passa pelo acolhimento, agendam-se a consulta e o exame. Ele é avaliado pelo clínico geral e encaminhado para outros especialistas que a Casa possui, de acordo com a necessidade de cada paciente”, explicou a gerente da Casa de Saúde do Idoso, Sidia Oliveira.

"Pra mim foi muito bom porque cheguei aqui toda atrofiada. Depois começamos a tratar a minha perna que eu tenho artrose e artrite no joelho. Isso tudo é da idade, mas ajuda muito a lidar com as dores do dia-a-dia, em casa eu consigo fazer de tudo", conta Sidia.

A Casa de Saúde do Idoso tem à disposição uma equipe médica multiprofissional, que inclui clínico geral, psicólogo, terapeuta, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, educadora física, nutricionista, urologista, endocrinologista, geriatra, gastroenterologista e cardiologista.

“Depois de passar pela consulta com especialista, o idoso chega à fisioterapia e aí a gente consegue fazer o tratamento dele (idoso). Nós conversamos com os idosos, por meio da anamnese, fazendo perguntas sobre como está o dia a dia, quando começaram as dores e qual a qualidade de vida do paciente. Tudo levamos em conta para fazer um atendimento mais correto possível”, destacou o fisioterapeuta Adriano Pereira.

Para Maria das Graças da Silva, 69 anos, as Pics serão uma solução de tratamento para as dores que sente no braço esquerdo. Ela começou o tratamento com as Pics no último dia 19 de abril depois de ter sido encaminhada pelo médico ortopedista e espera obter melhoras com os métodos integrativos.

Maria das Graças também procura pelas Práticas Integrativas e Complementares (Foto: Filipe Bispo O Liberal)

"As vezes a gente chega aqui com dores e já sai se sentindo melhor, por isso eu acho muito importante isso ser adotado na Casa do Idoso, hoje em dia as pessoas sofrem muito com dores. Eu já sofri muito com dores, mas hoje em dia já sinto menos e pretendo continuar me tratando aqui, sempre que houver necessidade", acrescentou.

Serviço:

Casa da Saúde do Idoso, localizada na avenida Governador José Malcher, no bairro de Nazaré

- Práticas Integrativas Complementares (Pics) - trabalha a aplicação de práticas não farmacológicas, de alívio da dor, as quais substituem progressivamente o uso de medicamentos

- Diariamente, das 07h às 18h, a Casa da Saúde do Idoso recebe, a partir de 60 anos, encaminhados com a guia de referência feita pelo médico das Unidades Básicas de Saúde e Estratégia Saúde da Família (EFS).