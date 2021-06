Prática de escalada em árvores é apresentada ao público no Dia Mundial do Meio Ambiente

Neste sábado (5) é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Em Belém, uma das formas de prestigiar a data foi mostrar ao público o arborismo, prática de esporte feita em uma das enormes samaumeiras, espécie regional, que fica dentro da aconchegante Praça Milton Trindade, antigo Horto Municipal de Belém, no bairro de Batista Campos.

O arborismo é a prática de escalada em árvores e, na praça, a prática era apresentada pelos atletas Jeferson Braz, 42 anos, e Max Cardoso, 24 anos, que fazem parte da Associação de Esportes Radicais do Estado do Pará (Aera), que já conta com 40 pessoas que praticam o arborismo somente em Belém.

Braz, presidente da entidade, explica que o arborismo já é comum em outros estados. E, em Belém, está sendo trazido de forma didática pela Aera, há pelo menos dois anos, para que o esporte possa ser utilizado também nos espaços públicos da cidade, como as praças, em busca da interação do homem com a natureza.

Jeserson Braz, presidente da Aepa, afirma que o esporte ajuda na saúde física e mental. Mas pondera que é necessário treinamento e segurança

“Queremos também integrar esse esporte junto à comunidade. A maior finalidade é poder subir em uma árvore (samaumeira, castanheira ou mangueira, principalmente, porque são as mais grossas e com galhos seguros), para ver o mundo que existe lá em cima, ajudar na superação do medo, e aumentar a interação das pessoas com a natureza, além da união e aproximação das pessoas. O esporte é saúde física e mental”, afirma Braz, que pondera ser necessário treinamento e segurança para ascender e descer dos vegetais.

Há nove anos, Max Cardoso é atleta de highline (modalidade de slackline que acontece nas montanhas). Ele conta que essa experiência o ajudou no desenvolvimento do arborismo, atividade que coloca Max em maior contato com a natureza.

Max Cardoso é atleta de highline e conta que a atividade o ajudou na prática do arborismo

“A natureza tem uma energia que nos alimenta, ainda mais agora em tempo da pandemia. É importante estar em contato com ela pelo processo de autoconhecimento, autoavaliação e superação até do medo”, afirma.

O arborismo chamou bastante atenção das pessoas que estavam no espaço, na manhã deste sábado. ”Gosto de vir pra cá pelo vento, pelas sombras das árvores, para ver as crianças brincando. Isso relaxa a gente e dentro da cidade. Eu já conheci o arborismo na ilha do Marajó. Eu não faria, porque tenho medo de altura, mas acho legal ver essa coragem que eles têm”, brinca a vendedora autônoma Ana Régia Rodrigues, 46 anos, que passeava com a sobrinha, 2 anos, na praça.

O esporte fez parte da programação da Semana Municipal de Meio Ambiente de Belém 2021, com o tema “Belém Cidade Sustentável – A Amazônia começa aqui!”.

O evento é promovido pela Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), até sexta-feira (11). Um dos destaques é a 1ª Ecofeira de Belém, que prossegue até este domingo (6), das 8h às 13h. A programação completa está disponível no Instagram da Semma.