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Praias são opções para quem busca diversão em Belém

Segundo a gestão municipal, todas as praias de Belém estão próprias para banho

O Liberal
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Mosqueiro. (Igor Mota/O Liberal)

Mês de julho, chegada do verão amazônico e do período de férias escolares. Enquanto uma parcela da população aproveita o momento para viajar para os interiores, outros estados e até mesmo países, quem fica em Belém não perde quando o assunto é lazer. Pelo contrário: a capital paraense conta com 20 praias, e agora todas estão próprias para banho, segundo a Prefeitura de Belém. 

As ilhas de Mosqueiro, Outeiro, Combu e Cotijuba são joias da capital paraense, ideais para quem busca ecoturismo, gastronomia amazônica e o sossego típico das comunidades ribeirinhas. Com acesso fácil e experiências únicas, as ilhas oferecem praias de água doce, trilhas na floresta, passeios de canoa, culinária típica e hospitalidade comunitária.

Mosqueiro

Distância de Belém: cerca de 70km do centro
Acesso: via terrestre, pela rodovia PA-391
Duração da viagem: cerca de duas horas de carro ou ônibus

Praias

Praia do Areião
Endereço: R. Marquês Braga - Vila, Belém - PA

Praia do Chapéu Virado
Endereço: Av. 16 de Novembro - Chapéu Virado, Belém - PA

Praia do Farol
Endereço: Av. Beira Mar - Farol, Belém - PA, 66916-355

Praia do Murubira
Endereço: Av. 16 de Novembro, próximo a Alameda Praiana.

Praia do Marahú
Endereço: Estrada do Marahu, próximo a Tv. Grão Pará

Praia do Paraíso
Endereço: Estrada do Caruara, próximo a Alameda da Lua

Praia São Francisco
Endereço: Estr. do São Francisco, 373 - São Francisco, Belém - PA, 66920-790

Outeiro

Distância: cerca de 25km do centro
Acesso: Ponte Enéas Martins
Duração da viagem: menos de uma hora

Praias

Praia da Brasília
Endereço: Av. Beira-Mar, distrito de Outeiro.

Praia do Belo Paraíso
Endereço: Rua Baenão - Água Boa, Belém - PA

Praia do Amor
Endereço: Praia do Amor - Outeiro, Belém - PA, 66810-000

Praia Grande
Endereço: Av. Franklin de Menezes, 2 - São João do Outeiro (Outeiro), Belém - PA, 66840-050

Combu

Acesso: através de cooperativas, que contam com 72 lanchas rápida e que partem diariamente, de 9h às 17h, da Praça Princesa Isabel, no bairro da Condor

Locais

Restaurante Matapi
Solar da Ilha
Restaurante Ribeirinho 

Cotijuba

Distância de Belém: cerca de 22km
Acesso: é necessário seguir por via terrestre até o distrito de Icoaraci
Embarque: Porto do Trapiche de Icoaraci, de onde partem as embarcações rumo à ilha.
Duração da viagem: média de 40 minutos

Praias

Praia Vai Quem Quer
Endereço: Praia Vai Quem Quer - Ilha de Cotijuba - Outeiro, Belém - PA, 66846-220

Praia do Amor
Endereço: Rua Jarbas Passarinho com Passagem Santa Maria

Praia Funda
Endereço: Rua da Praia Funda, próximo da Rua da Polícia

Praia do Farol

Endereço: Rua do Farol, próximo da Rua Maresia

Praia da Saudade

Endereço: Rua do Areião

Icoaraci

Distância de Belém: cerca de 20km
Acesso: Rodovia Augusto Montenegro

Praias

Praia do Cruzeiro

Endereço: Tv. do Cruzeiro, 463-645 - Cruzeiro, Belém - PA, 66810-010

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Belém
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