Praias em Outeiro registram movimento razóavel neste feriado

Um dos destinos escolhido por muitos banhistas no feriado do Dia de Finados, nesta terça-feira (2), foi a praia Grande, no distrito de Outeiro, em Belém. Nem mesmo o tempo nublado e a chuva durante a tarde impediram os visitantes de aproveitar o dia no balneário. Para os comerciantes que trabalham no local o movimento durante o feriado prolongado foi dentro do esperado.

Servidor público Antônio Lemos com a família e amigos (Cristino Martins / O Liberal)

A facilidade de acesso e a proximidade com o centro de Belém levou a família do funcionário público Antônio Lemos e mais um grupo de amigos, todos moradores do bairro do Jurunas, a escolher a Praia Grande como destino para passar o feriado. "Escolhemos aqui porque é mais acessível, também tem as condições de transporte. Viemos hoje aproveitar o dia, relaxar um pouco", afirmou. O movimento de banhistas surpreendeu Lemos. "Estou achando bem tranquilo, até comentei com a minha esposa que eu pensei que hoje estaria mais agitado."

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o movimento na praia foi razoável, ficando mais intenso na parte da tarde, com cerca de três mil pessoas ocupando a faixa de areia que vai da Praia Grande até a Praia do Amor. Durante todo o feriado, de sábado a terça-feira, não foram registradas ocorrências de gravidade.