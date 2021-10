Praias do Atalaia, em Salinas; Chapéu Virado e Farol, no distrito de Mosqueiro, terão ação ambiental

A programação do projeto "Praia Limpa Praia Linda", neste feriado prolongado de Finados (2), é uma parceria das secretarias estaduais de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), de Turismo (Setur), de Esporte e Lazer (Seel) e de Segurança Pública (Segup). O objetivo é a promoção de ações de sustentabilidade nos balneários, para fortalecer o turismo e a prática de esportes.

Deste sábado (30) até a terça-feira (2), a ação será realizada na praia do Atalaia, em Salinas, e nas praias do Chapéu Virado e Farol, no distrito de Mosqueiro. De acordo com as secretarias, em questão, as programações vão contar com o apoio das cooperativas de reciclagem de resíduos sólidos dos municípios, também do Instituto Alachaster, e da Prefeitura Municipal de Belém.

A Semas informa que fará a coleta de materiais recicláveis (vidros; garrafas pet; papel e metal), que espera-se sejam entregues por banhistas e frequentadores das praias com vistas ao descarte adequado do material, o que, consequentemente, gera renda a cooperados e artesãos locais.

A Secretaria vai disponibilizar um depósito coletor, uma estrutura metálica em formato de peixe e distribuirá lixeiras a partir do reaproveitamento de urnas eleitorais e de uniformes institucionais. Um exemplo são as big bags produzidas em sacas de serapilheira, que também serão entregues para os proprietários de barracas das praias e banhistas.

A Seel estará na praia do Atalaia, proporcionando atividades esportivas e brincadeiras aos banhistas, como vôlei, queimada, futebol de areia, travinha e a oficina de surf. Segundo a secretaria estadual de Esporte, para participar, basta fazer a inscrição no local, onde haverá orientação da equipe da Seel. Ao final de cada modalidade, os participantes receberão medalhas da Seel. Com informações da Agência Pará.

A Setur divulgou que contribuirá na ação com a distribuição de 100 jogos educativos e um jogo de tabuleiro de chão, além da questão logística-operacional com a distribuição de água mineral e refeições para os voluntários do projeto Praia Limpa Praia Linda.

A secretaria de turismo também promete entregar camisas e bonés para proteção ao sol. Para a coleta de materiais e resíduos nas praias, a Setur também vai fornecer 280 sacos de serapilheira de 100 litros e 400 sacos de serapilheira de 30 litros. Durante os quatro dias de programação haverá ainda apresentação de grupos de carimbó.

A Segup, por meio do Corpo de Bombeiros Militar (CBM), deve disponibilizar tendas que serão usadas como ponto de apoio para as equipes durante o período da ação.