A Praia do Amor, em Outeiro, é a única imprópria para banho nos distritos de Belém, segundo análise divulgada, nesta quinta-feira (8), por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma). Já a Praia de Brasília e a Praia Grande estão adequadas para banhistas, pois elas estão dentro dos parâmetros de balneabilidade, portanto, liberadas para banho aos veranistas que frequentarem os distritos durante os meses de dezembro e janeiro.

Um estudo publicado recentemente apontou quais são as demais praias consideradas próprias para banho na capital paraense: todas as praias da ilha de Cotijuba (Praia do Amor, Praia do Farol, Praia da Saudade e Praia do Vai-Quem-Quer), Mosqueiro (praias do Chapéu Virado, São Francisco, Praia Grande, Paraíso, Marahú, Ariramba, Baía do Sol, Areão, Farol e Murubira) e do distrito de Icoaraci (Praia do Cruzeiro).

As análises são feitas com base na Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) nº. 274, de 29 de novembro de 2000, que diz que uma praia é considerada imprópria para banho quando os valores estiverem acima de 2 mil E. Coli por 100 mililitros (ml) de água.

Orientações

A pasta afirma que irá orientar a população quanto ao risco, colocando placas de alerta na praia que não foi considerada própria para banho, além de realizar ações educativas, a fim de conscientizar os frequentadores do local sobre os riscos de contaminação por microrganismos, como vírus, bactérias e fungos, causadores de doenças que podem provocar grandes problemas à saúde humana.

De acordo com a Semma, além das fiscalizações, a pasta busca identificar as possíveis causas da poluição da Praia do Amor, que, inicialmente, pode ser provocada por lançamento inadequado de esgoto, fezes de animais na areia, resíduos dos motores de embarcações, entre outras possibilidades. A pasta informou, ainda, que os testes de balneabilidade são feitos duas vezes por ano. Um em dezembro, quando o volume de água cresce bastante. Outro no mês de junho, no início da estiagem, quando os testes detectam com maior precisão os possíveis problemas de balneabilidade.

A Semma ressalta, também, que informará às autoridades competentes, como bombeiros, policiais e defesa civil, para orientar a população a evitar a Praia do Amor, em Outeiro, que foi classificada como inadequada para banho. Em paralelo, a Semma já providencia as placas de alerta e mantém contatos com os órgãos que poderão contribuir para o isolamento da praia considerada imprópria para banho.

No entanto, as praias são espaços públicos e todos poderão aproveitar o espaço para brincar, reunir suas famílias, frequentar as barracas e restaurantes. O ideal é que os frequentadores aproveitem o espaço da orla e da praia com segurança, mas sem entrar na água.