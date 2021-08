Praças e parques registram grande movimento de visitantes no último final de semana das férias

A manhã ensolarada de domingo foi o cenário ideal para as famílias belenenses que escolheram passar o último final de semana da temporada de veraneio na capital paraense. Para elas, nada de pegar a estrada, enfrentar engarrafamentos e praias lotadas. A melhor forma de aproveitar o dia foi na tranquilidade de um piquenique no gramado da Praça da República, ou um banho refrescante no balé das águas, no Porto Futuro, dois pontos de Belém que registraram grande fluxo de visitantes no primeiro dia de agosto.

“E quem foi que disse que só aproveita as férias quem viajar?”, questiona a dona de casa Rita Soares. “Não viajamos durante o mês de julho porque imaginei que qualquer lugar estaria super lotado já que a maioria das pessoas prefere sair da cidade. Mas aqui em Belém mesmo tem muita coisa que dá para fazer e aproveitar, ainda que em tempos de pandemia”, afirma.

Ela que é mãe de um casal, com idades de 8 e 10 anos, apostou em um criativo lanche ao ar livre, na Praça da República, com direito a salada de fruta, sucos e sanduíches. “É preciso ter criatividade para entreter e estimular as crianças nas férias. Aqui eles podem correr e brincar a vontade, e quando chegarmos em casa ainda vai rolar um bom banho de mangueira”, revela.

E por falar em água, a criançada que esteve no Porto Futuro não perdeu tempo e aproveitou para se refrescar do calorão com um banho na fonte do parque. “Eles se divertem e os adultos também”, destaca Renato Pacheco, pai da pequena Isabella, de 7 anos. Acompanhada dos primos, Isabella se dividia entre os brinquedos do playground e corria entre os esguichos de água.

Outro local bastante movimentado neste domingo foi o Parque do Utinga. Logo cedo, uma longa fila se formou na entrada do espaço, mas com um pouco de paciência e respeitando as normas de segurança, logo foi possível aproveitar o passeio junto a natureza. “A gente busca fazer programas diferentes mesmo estando na cidade. Pode não ter praia, mas tem natureza, tem trilha, rio, passeio de bicicleta. São outras formas de também se divertir”, pontua a advogada Ana Célia Dutra.