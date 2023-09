Praças de Belém revelam descaso com espaço público

Espaços que deveriam servir para encontros e lazer de famílias, reunindo pessoas de todas as idades a qualquer hora do dia ao longo da semana, muitas praças na Cidade de Belém apresentam-se descaracterizadas ou, na melhor das hipóteses, necessitando ser revitalizadas com urgência. Um exemplo de descaracterização é verificado na Praça Henrique Santiago, a praça central do Conjunto Cordeiro de Farias, no bairro do Tapanã. No segundo caso, de carência de revitalização, inclusive, com atenção do ponto de vista ambiental por inteiro, é a Praça Batista Campos, no bairro homônimo.

Na praça central do Conjunto Cordeiro de Farias, que também deveria atender os moradores dos conjuntos Zoé Gueiros e Raimundo Jinkings, em cerca de um quilômetro em linha reta na rodovia do Tapanã e avenida Perimetral, observa-se uma situação de falta de atenção por parte da Prefeitura de Belém. Isso porque, no local, há acúmulo de lixo e de barracas de vendedores ambulantes as quais precisam ser ordenadas na área.

Esse é o estado da Praça Henrique Santiago, no Conjunto Cordeiro de Farias, no Tapanã, em Belém (Foto: Ivan Duarte / O Liberal)

As barracas e veículos usados para a venda de lanches e refeições ocupam praticamente todos os espaços da praça. Há venda de confecções expostas em varal; venda de comidas, com uso de churrasqueira e pia instaladas em pleno local público. Não sobra quase espaço para as pessoas circularem na área. Uma rampa de skate está incrustrada entre barracas, indicando outros tempos de funcionamento da praça. Não longe da pista de skate, verifica-se um "esqueleto" de um brinquedo escorrega. Moradores indicam que mesmo com dificuldades, as crianças da área comparecem ao local para brincar. Só que os brinquedos bons d e em uso são pagos, o que compromete o acesso delas.

"Falta a Prefeitura zelar e as pessoas também cuidarem da praça", enfatiza a costureira aposentada Nazaré Cardoso, 64 anos, moradora do Zoé Gueiros, que costuma cruzar a praça. Ela mora na área há 37 anos.

Leoci Braga, moradora do Conjunto Raimundo Jinkings há mais de 30 anos, denuncia: "Estão tirando a grama da praça e colocando concreto". A situação de "desaparecimento" da praça do Cordeiro de Farias estende-se há mais de dez anos, segundo moradores do local.

Para o agente de Portaria, Allan Garcia, 36 anos, os problemas na praça abrangem: lixo acumulado, desordenamento das barracas dos vendedores ambulantes que não zelam pelo espaço (até um micro ônibus serve para venda de produtos); depredação de brinquedos, bancos e outros equipamentos (antes, havia quadras de vôlei e de soccer). "Precisamos de serviços de revitalização da praça com urgência", enfatiza Allan.

Allan Garcia: problemas na praça precisam de ações estratégicas (Foto: Ivan Duarte / O Liberal)

Na avaliação de alguns moradores, "não parece uma praça". "É muito triste ver tudo isso acontecendo na praça, e a gente ter que ir passear em outros locais, porque aqui não tem segurança e está tudo assim, desordenado e perigoso", declara uma moradora do Cordeiro de Farias há 25 anos.

Batista Campos

A falta de cuidados com as praças em Belém não se restringe ao bairro do Tapanã, na periferia da cidade. Mas, também existem problemas no centro da capital paraense, como na Praça Batista Campos. "As praças estão abandonadas, sujas, falta cuidar das praças; por exemplo, aqui, na Praça Batista Campos, os lagos estão imundos", declara a professora aposentada Arlete Gomes, 65 anos.

Garrafas jogadas em lago da Praça Batista Campos (Foto: Ivan Duarte / O Liberal)

Já para José Carlos Jaccoud, 22 anos, estudante de Engenharia de Petróleo, "o que falta aqui, na Praça Batista Campos, é a Prefeitura zelar, fazer a manutenção, promover a educação ambiental, e as pessoas não jogarem lixo nos lagos e também fazer pichação". De fato, garrafas pet de água mineral puderam ser vistas em um dos lagos na praça, no final da manhã desta terça-feira (5). Uma pessoa que trabalha na praça pontua que tem que ter horário para frequentar a praça", dada a quantidade de assaltos. Ela chama a atenção para a deficiência da iluminação do espaço. Trechos de pontes sobre lagos estão deteriorados.

Prefeitura

Sobre a questão estrutural das praças, a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informou que “enviará uma equipe ao local para verificar o problema e tomar as medidas cabíveis”. Sobre a denúncia sobre falta de segurança, a Guarda Municipal de Belém (GMB) informou “que praça Henrique Santiago, no Tapanã, recebe rondas por meio de motos e viaturas da inspetoria da área”. Informou, ainda, “que a praça Batista Campos, conta com um posto 24h da Guarda Municipal, além de rondas e reforço do efetivo nos finais de semana durante os horários de maior movimento”.

Ainda sobre as demais estruturas paisagísticas da praça, a reportagem também demandou a Prefeitura de Belém, para solicitar posicionamento Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma). Não houve retorno até o fechamento desta edição.