Praça vira centro de aglomerações

Há cerca de um mês e meio, moradores do bairro do Mangueirão e áreas ao entorno ganharam a Praça do Panorama XXI, que fica em frente ao conjunto com o mesmo nome, na avenida Augusto Montenegro, em frente ao Departamento de Trânsito do Estado (Detran) e o Conjunto Natália Lins, no bairro do Mangueirão, em Belém, capital paraense.

Porém, o que deveria ser um espaço com sinônimo de lazer e entretenimento, além de um lugar para prática de caminhada e tranquilidade, se tornou espaço de perturbação pelo barulho de sons automotivos, vandalismo, uso de bebidas alcóolicas e aglomeração de pessoas estando muitas delas sem máscara.

As chamadas “festas” ocorrem todas as semanas, de terça a domingo, desde a inauguração da praça, e reúnem bastante jovens sempre a partir das 19h até 4h30 da madrugada, em especial no trecho da praça que fica em frente à rua 20 do conjunto Panorama XXI, entre a rua principal do conjunto e a rua Norte.

Ainda durante o tempo em que as pessoas estão se “divertindo” a praça do Panorama XXI é depredada e mal tratada pelos frequentadores da “brincadeira”. Até as plantas já foram quebradas, o gramado praticamente não existe devido urinas feitas em diversos pontos da praça, inclusive nos pés das árvores. Ao final, todos os dias, restam muito lixos, como copos descartáveis, garrafas e latas de bebidas espalhados por lá.

No dia seguinte das "festas" só resta muita sujeira pela praça e pelos cantos. (Foto: Igor Mota/O Liberal)“Aqui foi feita uma praça para lazer de criança, mas quando dá 19h é o maior carnaval, é mulher mijando na praça, homem pelas árvores, bebidas para criança de menor é o que mais tem, não tem quase adulto, uns 80% não tem nem 18 anos. Eles abrem os capôs dos carros, a música é alta e ficam até às 4h30 da madrugada. A polícia vem botar para correr, mas depois eles voltam tudinho. E, nós, moradores não temos mais sossego desde que inauguraram essa praça. Acho que tem que ter a Guarda Municipal fixa e um banheiro público”, afirma um homem que mora próximo da praça.

Insegurança

Além disso, ele denuncia que o espaço conta com a presença de jovens armados nessas “festas” na praça. “Tem vindo pessoas armadas pra cá. Sexta-feira isso foi identificado. Aí vem gente de vários bairros com suas turmas, um joga garrafa de um lado para o outro. Isso acontece de terça a domingo. E começa a reunião às 18h. Os pais que estão com as crianças passeando começam a se recolher. E aí vira ‘babilônia’, reclama o morador.

“Antes essa praça estava linda e tinha grama bem verdinha, mas agora morreu tudo devido à mijadeira que acontece aqui todos os dias feita pelos frequentadores dessas ‘festas’ e os moradores de rua. Ao redor das árvores, havia muitas plantas e elas também já morreram. O ponto maior da bebedeira é onde ficam as mesas na praça”, conta outra moradora da área.

Ainda segundo ela, todos os dias de manhã são muitos lixos de embalagens de bebidas de cerveja e garrafas de vinho e copos plásticos espalhados pelo chão. “Os lixos ficam pelo chão, pela vala e enfiados até nas árvores. É muito triste ver isso, porque esse lugar era tão desejado por nós, moradores, e agora está desse jeito... mal utilizada pela população”, lamenta a moradora.

Polícia Militar do Pará

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado (Segup), por meio da Polícia Militar do Pará, informa que no mês de fevereiro foram realizadas 16 denúncias referentes às aglomerações e depreciações na praça do Panorama XXI, que tem o 24º Batalhão como unidade militar responsável pelo policiamento no conjunto Panorama XXI. "O 24º Batalhão já realizou intervenções no local quando foi acionado e elabora o planejamento de uma ação integrada mais abrangente envolvendo outros órgãos públicos".

Ainda segundo a PMPA, além das viaturas da unidade, o conjunto Panorama XXI e área adjacente recebem a atuação dos militares do Motopatrulhamento do Comando de Policiamento da Capital II (CPC II), que desenvolvem ações de segurança pública na área. A Corporação esclarece que "todo cidadão pode acionar diretamente as viaturas em policiamento ou por chamada via 190". Para denúncias com total sigilo, pode ser usado o número 181.



Prefeitura de Belém

A Prefeitura de Belém, por meio da Guarda Municipal de Belém (GMB), informa que realiza rondas na praça do Conjunto Panorama XXI por meio de motos, viaturas, e a pé, orientando a população para que evitem aglomerações e mantenham os cuidados para evitar a disseminação do novo coronavírus. Ainda assim, "a GMB vai intensificar o patrulhamento no local", afirma.

Quanto à questão da iluminação pública, informas que a Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) mantém um sistema de ronda e manutenção do sistema de iluminação pública executado pela empresa Endicon e coordenado pela diretoria de Iluminação Pública - Dip/Seurb, que funciona 24 horas, dividido em três turnos, com quatro equipes por turno. "Essas rondas não identificaram problemas na iluminação pública na referida praça do Conjunto Panorama XXI". Porém, qualquer solicitação pode ser realizada através do 0800 400 0300 ou na própria Secretaria.