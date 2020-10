Praça Princesa Isabel ganha Terminal Ruy Barata

Referência para os moradores do bairro da Condor e ponto de embarque e desembarque de visitantes da Ilha do Combu e outras do estuário de Belém, a Praça Princesa Isabel ganha, a partir deste sábado (31), novas instalações e, principalmente, o Terminal Hidroviário Ruy Barata. A obra é uma iniciativa da Prefeitura de Belém e será entregue às 10 horas.

Um novo espaço foi construído dentro da Princesa Isabel para abrigar o Terminal Hidroviário Ruy Barata. O terminal conta com 300 metros quadrados, é equipado com cobertura em estrutura metálica, guichês de venda, banheiros, salão de espera, lanchonete, guarda volume e sala de administração, para abrigar funcionários da Belemtur e Semob.

O espaço reúne um novo trapiche coberto e protegido por um guarda corpo metálico, para embarque e desembarque, além de rampa e flutuante para acesso aos barcos. O terminal contribui com a geração de empregos e renda para cidadãos em Belém e nas ilhas,dado a prestação de serviços de transporte fluvial, restaurantes e bares e outros serviços e produtos típicos da região.

Reforma

A praça passou por reforma estrutural. Foram recuperados os bancos em concreto e o piso que foi substituído por blocos de concreto, na parte central da praça. Os três quiosques foram recuperados.

O anfiteatro foi todo reformado, e criada uma área para academia ao ar livre. O posto da Guarda Municipal foi reconstruído. Foram instalados novos brinquedos e a área de estacionamento também foi recuperada. A obra tem investimento orçado em R$ 2,7 milhões e teve prazo de execução de um ano.