Praça Paula Frassinetti passa por transformação pelo projeto 'Colorindo a Cidade'

A praça Praça Paula Frassinetti irá passar nesta semana por uma revitalização para melhorar o espaço. A praça está localizada nas proxidades do Santuário de Fátima, na rua Antônio Barreto com a avenida José Bonifácio, no bairro de Fátima, em Belém (PA). A obra será realizada pela Prefeitura de Belém, em parceria com a iniciativa privada, como intervenção do programa “Colorindo a Cidade”.

A ação atende a uma demanda antiga da população local, que por muito tempo reivindicava a recuperação da praça, depois de anos sem manutenção, iluminação ou segurança. Com a revitalização, a Prefeitura de Belém vai devolver o espaço público à comunidade em condições adequadas de uso, incentivando o lazer, o convívio social, atividades físicas ao ar livre e, principalmente, incentivo ao pequeno empreendedor do setor de gastronomia.

A revitalização da praça Paula Frassinetti pelo programa “Colorindo a Cidade” inclui trabalhos de pintura artística em grafismo somados às ações do Urbanismo Tático, que promove intervenções rápidas, criativas e de impacto direto na qualidade de vida urbana. Também estão previstas a instalação de um quiosque, recuperação do piso das calçadas e reparos de bancos, além do paisagismo.

Projeto e vistoria da obra Projeto da praça Paula Frassinetti após a requalificação do projeto Colorindo a Cidade. Obras já iniciaram na praça Paula Franssinetti, no bairro de Fátima. Prefeito Igor Normando fez vistoria nas obras na última quinta-feira (28).

A vistoria da obra foi realizada pelo prefeito Igor Normando na tarde de quinta-feira (28). Ele também apresentou o projeto para moradores e comerciantes do entorno. A obra será coordenado pela Secretária Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel), em parceria com a iniciativa privada, que vai custear integralmente as melhorias na área.

O projeto valoriza a participação comunitária, estimulando o uso coletivo e seguro do espaço. Normando destacou a importância da recuperação de espaços públicos como instrumento de transformação urbana e social.

“Em parceria com o Grupo Líder, vamos transformar essa área degradada em um ambiente de convivência, lazer e gastronomia para as famílias de Belém. O projeto prevê quiosques, arte urbana, paisagismo e infraestrutura adequada, como contêineres para o descarte correto de resíduos. É uma requalificação completa, que valoriza o espaço público e garante qualidade de vida para a população” afirmou o prefeito.

De acordo com a prefeitura, o “Colorindo a Cidade” representa um esforço coletivo para a recuperação de espaços urbanos degradados, reforçando o papel das parcerias público-privadas na promoção do bem-estar da população.

“Essa praça vai ganhar vida nova. Nosso objetivo é garantir que esse espaço volte a ser um ponto de encontro para as famílias, com segurança, estrutura e beleza. Estamos comprometidos em requalificar Belém e tornar nossos espaços urbanos cada vez mais acolhedores”, enfatizou o prefeito Igor Normando.