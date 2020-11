Praça Eneida de Moraes passa a contar com área exclusiva para cães

A Praça Eneida de Moraes será reinaugurada após um processo de reforma que a rebatizou com o acréscimo de um "Boa Pra Cachorro", já que a partir de agora o espaço passa a contar com uma área exclusiva para cães. A reinauguração será realizada nesta sexta-feira, 13, às 18h. A praça fica localizada na av. Alcindo Cacela, entre as ruas Bernal do Couto e Ferreira Pena, s/n, bairro Umarizal.

O local reúne três espaços onde funcionarão canis de treinamento para cães de pequeno, médio e grande porte. A praça recebeu novo calçamento no entorno de toda sua extensão com piso tátil e rampas para acessibilidade. As calçadas internas foram reformadas com a revitalização das pedras existentes no local, todos os bancos em concreto foram recuperados e ainda receberam a aplicação de revestimento. Um bicicletário também foi instalado no local.

A praça recebeu, ainda, um quiosque onde funcionará banheiro para pessoas com deficiência (PDC), lanchonete e loja para pets, além disso, o local recebeu novo paisagismo e também, manutenção completa da iluminação.

A obra de adaptação foi fiscalizada pela Secretaria Municipal de Urbanismo e contou com um investimento de cerca de R$ 499 mil.