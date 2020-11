Praça do Carmo é reinaugurada após reforma

A praça do Carmo foi reinaugurada na manhã desta quinta-feira (26), após reforma realizada pela Prefeitura Municipal de Belém. Localizada no bairro da Cidade Velha, área histórica da capital, a praça, antes conhecida como Lago do Carmo, teve um investimento de R$ 1,5 milhão, segundo a Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb).

As obras de revitalização foram autorizadas e acompanhadas pelos órgãos patrimoniais, como o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e a Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel).

Os bancos em concreto foram todos recuperados e contam, agora, com sistema de iluminação. Pisos internos e calçadas no entorno da praça foram recuperados e defensas foram instaladas nas calçadas externas para evitar estacionamento irregular. O totem, que contém o histórico da praça, recebeu escrita em braile.

A praça também recebeu novas instalações elétricas, iluminação pública e luminárias decorativas, além de plantio de grama a paisagismo. O monumento que faz alusão a Dom Bosco foi restaurado.

Anfiteatro - Palco de inúmeras apresentações culturais, o anfiteatro foi renovado, a começar pelo nivelamento do piso e pela drenagem para eliminar o acúmulo de água da chuva que era comum na área. O espaço recebeu novo piso em granito na área interna e no entorno, além de colunas restauradas e iluminação especial.