Praça da República terá ação do 'Janeiro Branco', neste domingo, 5

Os voluntários do Grupo Mulheres do Brasil (GMB), por meio do Comitê Saúde do Núcleo Belém, realizarão neste domingo, 5, o terceiro momento da Campanha Janeiro Branco, com o tema “Práticas de Saúde Mental”. O Janeiro Branco é o movimento social dedicado à construir uma cultura de saúde mental. O evento gratuito e aberto ao público inicia às 9h da manhã, na Praça da República.

Serão realizadas rodas de coversa, arteterapia, práticas integrativas, varal das emoções, afericação de cuidados preventivos, nutrição e fisioterapia, ginástica, dança circular, teatro, música, leitura terapêutica, caminhada e abraço que acalma. Além de espaço kids, atividades para idoso, ação social com a arrecadação de alimentos e de roupas, orientação jurídica,

A ação coordenada pela psicóloga Erika Medeiros, conta com a parceira da Câmara Setorial de Saúde da Associação Comercial do Pará (ACP).

O evento promoverá o encontro de pessoas da sociedade civil e de profissionais de saúde, especialmente da saúde mental, a fim de promover a conscientização e as práticas do autocuidado de forma integrativa.

Para Erika Medeiros, o cenário atual exige a criação não apenas de espaços voltados para a realização de diagnósticos e de tratamento, mas também para a visão integrativa, na qual a saúde mental dialoga com outras áreas da medicina, sendo inerentes ao ser humano os cuidados para o bem estar físico, mental, emocional, social e espiritual sendo eles indissociáveis.

A organização do evento recomenda que o público participante utilize a camisa branca do evento e outras peças de roupa leves para usufruir dos benefícios da prática.