Praça da República recebe atividades esportivas grátis no domingo

Belém terá programação esportiva gratuita neste domingo (16) na Praça da República. A partir das 8h, o espaço receberá a Arena Esportiva do Casarão, iniciativa que oferece atividades físicas e recreativas voltadas a crianças, jovens e adultos. A entrada é gratuita.

O projeto busca promover bem-estar e integração por meio do esporte, cultura e ações sociais. Durante a programação, o público poderá participar de aulas de ritmos, alongamento, gincanas de futebol e futsal, corridas, partidas de basquete e atividades com raquetes.

Distribuição de materiais esportivos

Além das dinâmicas, haverá entrega gratuita de bolas de vôlei, futebol e futsal, luvas de boxe e raquetes de tênis. A iniciativa é aberta à comunidade local e a visitantes que estão em Belém, inclusive por conta da COP30.

Evento integra ações voltadas ao lazer e cidadania

De acordo com Will Junior, diretor-geral do Centro de Capacitação Esportiva (CCESP), a proposta é ampliar o acesso ao esporte fora do período de férias escolares, utilizando espaços públicos como forma de promover saúde, lazer e convívio social.

“Queremos oferecer momentos de lazer e bem-estar aos cidadãos, promovendo o uso dos espaços públicos para atividades ao ar livre que contribuam para a saúde e a qualidade de vida”, afirmou.

O evento é realizado pela Embrasesc e o CCESP, com apoio da Fundação Nacional de Arte (Funarte), Programa Funarte de Apoio a Ações Continuadas, Federação dos Empresários, Produtores e Empreendedores Culturais do Estado do Pará, Governo do Pará (via Secretaria de Cultura) e a Política Nacional Aldir Blanc (PNAB). A Bayer S/A é patrocinadora da iniciativa.

Serviço

Programa Educativo Casarão

Data: domingo, 16 de novembro de 2025

domingo, 16 de novembro de 2025 Local: praça da República, Belém

praça da República, Belém Horário: a partir das 8h

a partir das 8h Entrada: gratuita