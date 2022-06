Praça Brasil recebe feira de adoção de animais neste sábado (11)

No próximo sábado (11), o Ministério Público do Pará (MPPA) realizará a “Ação Pet”, promovendo a doação de cães e gatos além de atendimento veterinário. Será das 7h30 às 11:30h, na Praça Brasil, na Travessa Dom Pedro I, bairro do Umarizal, em Belém. A mobilização é desenvolvida em parceria com o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), a Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) e a Polícia Militar (PMPA)

Será ofertado também vacinação antirrábica aos pets, orientações aos tutores sobre cuidado com os animais, além da identificação dos pets com microchips. O evento faz parte do projeto "Sustentabilidade em Rede”, voltado à Semana do Meio Ambiente da Justiça Verde, do MP.

Animais abandonados

Somente em Belém, existem cerca de 200 mil animais abandonados, conforme apontou o MP. Dentre eles, 40 mil circulam nas vias públicas da capital.

Dentre os envolvidos na iniciativa estão: Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), Ministério Público do Trabalho (PA/AP), Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), Universidade do Estado do Pará (Uepa) e Universidade Federal do Pará (UFPA).

Serviço

Ação Pet do Ministério Público

Data: 11/06 (sábado)

Horário: das 7h30 às 11h30

Local: Praça Brasil, situada na Travessa Dom Pedro I, bairro do Umarizal, em Belém

(Gabriel Pires, estagiário sob a supervisão do coordenador do Núcleo de Atualidades, João Thiago Dias)