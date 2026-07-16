Praça Batista Campos terá novas ações de limpeza e proteção das garças; saiba o que muda

A praça Batista Campos, em Belém, passou a receber uma série de medidas preventivas voltadas à limpeza, conservação do espaço e acompanhamento das garças que vivem no local. A ação é realizada pela Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) e da Secretaria Executiva de Parques e Praças (Sezel), com apoio de outros órgãos municipais.

As iniciativas foram anunciadas após moradores e frequentadores da praça relatarem preocupação com o aumento da presença de aves, principalmente garças, e com problemas como o acúmulo de fezes, conservação do espaço e possíveis riscos relacionados à saúde pública.

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Entre as medidas previstas estão o reforço da limpeza diária, ações de educação ambiental, monitoramento da fauna e orientações para moradores, permissionários e visitantes sobre como agir em situações envolvendo animais encontrados feridos ou mortos.

Segundo a Prefeitura de Belém, atualmente a praça conta com equipe de varrição diária e lavagem semanal. Com o novo protocolo de manutenção, a lavagem do espaço passará a ser realizada todos os dias, utilizando produtos biodegradáveis.

O secretário executivo de Parques e Praças, Orlando Maestri, explicou que a mudança busca melhorar as condições de uso do espaço pela população.

“Atualmente, há uma equipe de varrição diária na praça e a lavagem é uma vez por semana. A partir de agora, nós vamos adotar o protocolo de lavagem diária na praça, utilizando produtos biodegradáveis. Esse trabalho está sendo feito para que os moradores e frequentadores da praça possam utilizar ela como um todo”, afirmou Orlando Maestri.

Além da limpeza, as equipes envolvidas trabalham na conservação do ambiente e no acompanhamento das condições das aves que fazem parte da paisagem da praça.

Ação busca proteger fauna e orientar população

De acordo com a Semma, o trabalho reúne diferentes frentes de atuação, incluindo acompanhamento ambiental, conservação urbana e educação da população.

A diretora do Departamento de Gestão de Áreas Especiais da Semma, Ellen Eguchi, destacou que as garças fazem parte da história e da identidade da Praça Batista Campos.

“As garças fazem parte da paisagem e da memória da praça. Por isso, esse trabalho visa garantir uma convivência mais segura entre quem frequenta o espaço e a fauna que vive aqui”, explicou Ellen Eguchi.

Segundo a diretora, a participação dos moradores e frequentadores é fundamental para que as ações tenham resultado. “Para que essa ação dê certo, é imprescindível a participação ativa da população. Se achou um animal ferido ou em óbito, não toca”, orientou.

Orientações aos moradores

A orientação dos órgãos municipais é que a população não tente retirar ou manipular aves encontradas machucadas ou mortas na praça.

Nestes casos, a recomendação é acionar os canais oficiais de atendimento, como a Guarda Municipal pelo telefone 153, o Batalhão de Polícia Ambiental pelo 190 ou procurar um agente que esteja atuando na área.

A Prefeitura reforça que a Praça Batista Campos é um dos espaços históricos de Belém e que as ações têm como objetivo garantir um ambiente mais limpo e seguro para os frequentadores, sem deixar de preservar a fauna existente no local.