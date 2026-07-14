Intervenção programada deixa 16 bairros de Belém sem abastecimento de água a partir desta terça (14)

A partir da noite desta terça-feira (14/7), 16 bairros de Belém serão impactados pela suspensão temporária no abastecimento de água, devido a uma intervenção programada organizada pela concessionária Águas do Pará. O motivo é mais uma etapa do processo de modernização do sistema de abastecimento de Belém. A intervenção integra o conjunto de investimentos voltados à melhoria da infraestrutura da Região Metropolitana e reunirá, em uma única parada programada, diferentes serviços que vão fortalecer a operação e preparar o sistema para as próximas etapas.

Para a execução dos trabalhos, será necessária a interrupção temporária do sistema, com início às 21h desta terça-feira (14/7) e previsão de conclusão na manhã de quarta-feira (15/7). Os bairros impactados são

Comércio; Campina; Batista Campos; Umarizal; Nazaré: São Brás; Fátima; Guamá; Jurunas; Parte da Cidade Velha; Parte do Reduto; Parte da Pedreira; Parte de Canudos; Parte do Marco; Parte da Cremação; E parte da Condor.

Inspeção subaquática

A principal atividade será uma inspeção subaquática no reservatório do Sistema São Brás. O trabalho será realizado por uma equipe especializada de mergulhadores e permitirá avaliar as condições estruturais do reservatório e das tubulações das bombas. Para que essa inspeção seja realizada com segurança, será necessário desligar temporariamente as bombas do sistema.

Aproveitando a mesma janela operacional, as equipes também realizarão a substituição de registros de grande porte que integram o sistema de bombeamento em outros sistemas. Esses equipamentos controlam a passagem da água para as bombas e permitem seu isolamento durante manutenções. Segundo a concessionária, a modernização dos registros amplia a segurança operacional e facilita futuras intervenções, reduzindo a necessidade de novas paradas do sistema.

Também serão executados serviços no sistema de produção de água. "A concentração dos trabalhos em uma única parada reduz a necessidade de novas interrupções no abastecimento e otimiza a execução das melhorias", explica a concessionária Águas do Pará.

Retorno gradual

Após a conclusão dos trabalhos, o abastecimento será retomado de forma gradual, conforme a rede recuperar a pressão. A concessionária reforçou que mantém seus canais de atendimento disponíveis 24 horas por dia pelo telefone e WhatsApp 0800 091 0091, além do aplicativo Águas App e do site.